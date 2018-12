Tsunami udeřila okolo 21:30 místního času. Příčinou byl podle indonéské geofyzikální agentury zřejmě výbuch sopky Krakatoa, po němž následoval podmořský sesuv půdy. K erupci sopky došlo 24 minut před úderem tsunami.

MORE: the #Tsunami in #Indonesia happened not long after a #volcano in the area. pic.twitter.com/jvqe4RFGdr