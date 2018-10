Děsivé tréninky končí. Provozovatel rychlovlaků šinkansen ohrožoval zaměstnance

Japonská společnost West Japan Railway na nátlak odborů ustoupí od nevšedních metod výcviku zaměstnanců. Ti v minulosti museli v rámci bezpečnostní osvěty strávit zhruba dvacet minut v tunelu mezi projíždějícími vlaky, které se mohou pohybovat až třísetkilometrovou rychlostí. Zaměstnanci se během „děsivých“ školení báli o život.

Zaměstnanci se v minulosti museli v rámci tréninku, který měl zlepšit jejich povědomí o bezpečnosti a schopnost provádět údržbu vozů, krčit ve zhruba jeden metr hluboké a stejně tak široké prohlubni mezi dvěma železničními tratěmi, zatímco se kolem nich proháněly rychlovlaky, známé pod japonským označením šinkansen.

Kurz měl pracovníkům umožnit vyzkoušet si na vlastní kůži sílu větru, který vysokorychlostní vlaky generují. Společnost k opatření přistoupila na počátku roku 2016 poté, co z jedoucího vlaku odpadla kovová část, která nebyla dostatečně upevněna.

A Japanese bullet train company has agreed to stop forcing staff to squat between the tracks as part of a safety drill #SmartNews https://t.co/hr8629eNtA — Gary Mallonee @Preacher Man (@GaryMallonee2) October 31, 2018

„Vystavovat zaměstnance nebezpečí je problém,“ řekl mluvčí odborů deníku Asahi. „Zaměstnanci byli nuceni podstoupit tréninkový program jako formu trestu za nehodu, ke které došlo,“ vysvětlil. „Výchovné metody, které zaměstnance vystaví simulovanému nebezpečí, se používají. V tomto případě je však problematické, že riziko nehody v tunelu nelze plně eliminovat,“ potvrdil profesor Takahiro Nakamura z univerzity Kansai.

Děsivý zážitek

Během téměř tříleté praxe se výcviku, trvajícího až dvacet minut, zúčastnilo zhruba 240 pracovníků firmy. „Bál jsem se, že by z trati mohly přiletět kamínky nebo prach a zasáhnout mě,“ řekl podle britské BBC jeden ze zaměstnanců společnosti. „Nevím, proč jsme něco takového museli podstoupit,“ uvedl další.

„Tlak vzduchu byl obrovský. Cítil jsem, jako by mě to tlačilo k zemi, bylo to děsivé. Zajímalo by mě, jaký je smysl takového tréninku,“ řekl třetí z absolventů netradičního výcviku deníku Mainichi. Průběh tréninku byl podle zaměstnanců „hrozivý“ a působil „jako veřejné bičování“.

Školení

Společnost v tiskovém prohlášení popřela, že by za změnou výcvikových metod stál tlak zvenčí. „Zaměstnanci, kteří se pravidelně pohybují na trati, zkušenost s projíždějícími vlaky mají. Cílem bylo poskytnout stejnou zkušenost mechanikům, aby si uvědomili, jak je jejich práce důležitá,“ řekl deníku Mainichi zástupce společnosti West Japan Railway.

Firma hodlá ve školení zaměstnanců pokračovat, přistoupí však ke změně metody. Pracovníci budou pozorovat projíždějící šinkanseny z bezpečné vzdálenosti. „Nové stanoviště je pro trénink mnohem efektivnější,“ uvedl mluvčí společnosti West Japan Railway.

„Věnovali jsme zvláštní pozornost bezpečnostním opatřením a tréninkový program jako takový je nezbytný,“ řekl deníku Asahi prezident společnosti Tatsuo Kijima. „I nadále budeme pokračovat ve zlepšování bezpečnostních dovedností a znalostí kontrolních techniků.“