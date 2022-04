Z autobusu, který v momentu nárazu projížděl křižovatkou patnáctikilometrovou rychlostí museli záchranáři odvézt dvě těžce zraněné děti. „Na tuto strašnou nehodu nikdy nezapomenu," sdělil Alfred Lucero, jehož třináctiletá vnučka Lyla Maldanadová musela podstoupit náročnou operaci rozdrcené pánve.

Upozornění: Záběry jsou drastické

TERRIFYING SCHOOL BUS CRASH: A video shows the scary moment a car crashed into a school bus, causing it to roll over. Story: https://t.co/AziZVsFtyt pic.twitter.com/CS8Zjp42I1