Pětatřicetiletý Sonu Jaiswal, sedmadvacetiletí Anil Kumar Rajbhar a Abhishek Kushwaha a dvaadvacetiletý Vishal Sharma cestovali domů po návštěvě chrámu Pashupatinath v Káthmándú. Čtyři nerozluční kamarádi se ale do rodného města už nevrátili. Jsou mezi obětmi leteckého neštěstí v Nepálu.

Nyní se ukázalo, že Sonu Jaiswal zveřejnil na Facebooku živé video z vnitřku letadla několik minut před havárií. Na videu je vidět Jaiswala na sedadle u okna, jak míří kamerou k oknu. Je slyšet, jak jeden z party přátel říká „je to opravdu zábava“, když letoun začíná klesat.

Náhle má však video rozostřený obraz, letadlo se vychýlí a obraz na chvíli zmizí. V posledních okamžicích se na záběrech objeví něco, co vypadá jako plameny a kouř.

Smrt nerozlučných přátel

Muži, kteří pocházeli z města Alawalpur v okrese Ghazipur ve státě Uttarpradéš, se měli v pondělí vrátit do Indie po výletu na místo zasvěcené hinduistickému bohovi Šivovi v hlavním městě Nepálu. V neděli však čtyři muži, které rodina popisuje jako nerozlučné, zemřeli poté, co se letadlo společnosti Yeti Airlines zřítilo několik minut před přistáním na letišti v Pokhaře.

Všichni na palubě dvoumotorového letadla ATR 72, které odstartovalo z Káthmándú, pravděpodobně zahynuli. Letadlo se totiž zřítilo do 300 metrů hluboké rokle. Na palubě stroje bylo celkem 72 osob: čtyři členové posádky, 53 Nepálců a 15 osob jiných národností. Těla 67 obětí již záchranáři nalezli.

Přátelé a rodina čtyř mužů zjistili, že zemřeli, když jejich jména zazněla v místních zprávách. „Když se zpráva o neštěstí objevila poprvé, ignorovali jsme ji. Ale po několika hodinách začali moderátoři číst jejich jména jedno po druhém. Nemohli jsme tomu uvěřit.. zpanikařili jsme a začali jim volat a kontrolovat jejich sociální sítě,“ řekl deníku The National přítel Vishal Kushwaha. Tehdy narazil také na živé video, v němž Jaiswal náhodně zachytil celou tragédii.

Děti bez otce

Na město, které nyní čeká na návrat těl čtyř mužů, se snesla temná atmosféra. Rodiny spěchají do Nepálu, aby identifikovaly těla. „Nemáme slov. To video je přílíš bolestné sledovat,“ řekl Vishal Kushwaha roztřeseným hlasem.

I on sám se měl připojit ke skupině, ale na poslední chvíli od toho ustoupil kvůli špatnému zdravotnímu stavu svého bratra. „Nejsem schopen uvěřit, že jsem přišel o všechny čtyři. Všichni odešli naráz,“ řekl.

Sonu Jaiswal byl jediným ženatým mužem ve skupině přátel. Zanechal po sobě tři malé děti, dvě dcery ve věku šesti a tří let a ročního syna.

Vishal Sharma, nejmladší ze skupiny, byl jediným živitelem rodiny. Byla to jeho první zahraniční cesta. „Byl velmi nadšený. Nevím, co se stane s jeho rodinou. Jeho matka to ještě neví,“ řekl Vishal Kushwaha.

Masivní nehoda

Ačkoli úřady zatím nepotvrdily totožnost těl, několik místních zpráv uvádí, že na palubě nešťastného letu byla řada významných Nepálců. Mezi nimi například známá lidová zpěvačka, novinář či ortoped. Zástupci Slovenského národního divadla v úterý uvedli, že na palubě letounu zemřel i bývalý baletní sólista slovenského souboru Ruan Calum Crighton.

Nedělní nehoda byla podle údajů organizace Aviation Safety Network třetí nejsmrtelnější nehodou v historii himálajské země. K jediným incidentům, při nichž zahynulo více lidí, došlo podle informací CNN v červenci a září 1992. Při těchto haváriích letadel společností Thai Airways a Pakistan International Airlines zahynulo 113, resp. 167 lidí.