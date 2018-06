Pentagon by mohl ubytovat děti imigrantů, úřady shání 20 tisíc lůžek

Americké Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb (HHS) zatím vytipovalo tři vojenské základny v Texasu a jednu v Arkansasu, uvedla mluvčí Pentagonu Dana White. Podle ní se HHS zeptalo Pentagonu, „zda by mohl dočasně nabídnout kapacitu 20 tisíc lůžek pro děti bez doprovodu rodičů.“ Další detaily ale neuvedla. Informovala o tom agentura Reuters.

Americký prezident Donald Trump čelí za rozdělování rodin amerických imigrantů ostré kritice. Nechal rozdělit přes 2300 rodin, které ilegálně přešly americkou hranici. Agentura AP uvedla, že se sloučilo již 500 rodin.

Zveřejnění reportáží o dětech ubytovaných v zařízeních připomínajících klece, kde nejsou ani postele, spustila vlna kritiky. Trump v reakci na to ve středu podepsal dekret, který umožňuje rodinám v detenčních zařízeních zůstat pohromadě.

Zatím ale není jasné, jakým způsobem budou rodiny spojeny a kde budou moci pobývat, když jejich rodiče čelí trestnímu stíhání. Není také jasné, zda budou úřady nadále kriminalizovat ilegální překročení hranice.

Například ve čtvrtek odlétalo letadlo s deportovanými uprchlíky do Hondurasu. Na jeho palubu měli nastoupit i čtyři lidé, kteří měli děti v detenčních zařízeních v USA. Nakonec ale odletět nemuseli.

V případu se angažuje Trumpova manželka Melania, která ve čtvrtek navštívila děti v Texasu. Když ale nastupovala do letadla, měla na sobě bundu s velkým nápisem na zádech „Já se o vás ve skutečnosti nezajímám, co vy?“ (I really don´t care, do u?), což vyvolalo další vlnu pobouření. Trump i Melania ale uvedli, že se o žádnou skrytou zprávu nejedná.

„Je to jen bunda,“ reagovala mluvčí první dámy Stephanie Grisham. „Po dnešní důležité návštěvě Texasu doufám, že média se nebudou zaměřovat na její oblečení,“ dodala. Kus oblečení první dámy za 39 dolarů pořízený v obchodě s oblečením Zara vyvolal ostré debaty na sociálních sítích.

Trump však význam nápisu obrátil s tím, že je adresovaný médiím a nikoliv dětem, jak uvedl na svém twitteru.

“I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares!