Děti migrantů se do třiceti dnů vrátí ke svým rodinám, rozhodl soudce v USA

Jedná se o více než 2 300 dětí, které byly od květnové Trumpovy vyhlášky odebrány obviněným rodičům a umístěny do nejrůznějších center či internátních ústavů. Návrat zpět do náručí svých matek či ke svým zákonným zástupcům nařídil v kalifornském městě San Diego soudce Dana Sabraw, jenž byl pověřen Americkou unií občanských práv (ACLU).

Mimo jiné ho k rozhodnutí přiměl případ matky, která po loňském příchodu do Spojených států dočasně přišla o šestiletou dceru. Dále pak i fakt, jenž potvrzuje, že mnoho rodičů dosud vůbec nevědělo, kde se vůbec jejich potomci nacházejí. Spojit se s nimi prý nemohli ani telefonicky.



Sám prezident Trump se minulý týden nechal slyšet, že si přeje, aby „rodiny zůstaly pohromadě“. V dekretu, jenž má tolik přetřásané odlučování dětí ukončit, nicméně nespecifikoval příkaz, který by podobným situacím předcházel i v budoucnu.

"U.S. District Court Judge Dana Sabraw, based in San Diego, issued a preliminary injunction on Tuesday night requiring that nearly all children younger than 5 be returned to their parents within 14 days and that older children be returned within 30 days."https://t.co/9x70ml8f2v