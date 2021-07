Život dětských imigrantů na hranicích USA: málo prostoru, nemoci, znásilňování

V poušti Chihuahua blízko mexické hranice, kde leží jeden z detenčních stanových táborů, řádí další písečná bouře. Jsou tady nyní celkem běžné. Stany se celé třesou, vítr trhá plachtové dveře, písek se valí dovnitř. Všechny dívky ve věku od čtyř do patnácti let jsou zaprášeny od hlavy po paty. Sprcha ale bude až zítra. A je to stejně jedno, protože nemají žádné náhradní oblečení, natož spodní prádlo. Žádná z nich. Je jich osm set. V jednom z těch obřích stanů. A všechny jsou zavšivené. Vítejte ve Fort Bliss v Texasu, přijímacím centru pro dětské přistěhovalce.

Některým dětem, které míří do USA za lepším životem, nebylo ještě ani šest let… | Foto: ČTK/AP/Julio Cortez

Přeplněné stany, stovky dětí infikovaných covidem, špinavé, zavšivené, hladové, sexuálně obtěžované a znásilňované. Vyšetřování britské BBC potvrzuje, že americké úřady nic nezměnily na svém katastrofálním přístupu k dětem přistěhovalců. V posledních měsících přichází ze střední Ameriky do Spojených států stále více nelegálních přistěhovalců a žadatelů o azyl. Američtí experti tvrdí, že na pozadí problému lze nalézt několik důvodů. K násilí a přírodním katastrofám se v latinskoamerických zemích přidaly finanční problémy způsobené pandemií. Přistěhovalci se navíc domnívají, že nová administrativa Joe Bidena zachází s nelegálními přistěhovalci o něco shovívavěji než Donald Trump, který se proslavil svým nekompromisním postojem k imigraci. Nic není vzdálenějšího pravdě. Plané naděje Mezi těmi, kteří nelegálně překračují mexicko-americké hranice, jsou tisíce dětí bez rodičů, či jiného doprovodu dospělých. Rodiny je posílají samotné, protože pak mají větší šanci, že se jim ve Státech podaří zůstat. Zatímco dospělí jsou většinou deportováni okamžitě zpět domů, podle amerických zákonů mohou děti setrvat. Většina pochází z Guatemaly, Hondurasu nebo Salvadoru a přibližně 80 procent z nich má nějakého příbuzného z širší rodiny již lokalizovaného v USA. Než se s ním však mohou spojit, jsou několik týdnů drženi v imigračních zadržovacích střediscích. A zde nastává kámen úraz, na nějž se zaměřila BBC. Podmínky v těchto táborech jsou jedním slovem středověké. V dobách vlády Donalda Trumpa byla média pravidelně zásobována lidskoprávními organizacemi fotografiemi dětí zavřených v přeplněných klecích schovaných pod aluminiovými termopřikrývkami. Vyšetřování BBC nyní potvrdilo, že podmínky ve střediscích za Bidenovy vlády nejsou o nic lepší. Novináři hovořili se zaměstnanci tábora Fort Bliss v Texasu a také s dětmi, které v něm byly drženy, i když vstup do tábora neměli oficiálně povolen. Podle korektní BBC je situace dramatická. Pevnost v hromadách písku Fort Bliss je ve skutečnosti stanové město uprostřed pouště na bývalé vojenské základně. Dnes v něm může dočasně přebývat až dva tisíce lidí. Tábor se skládá z asi 12 obrovských stanů, z nichž některé pojmou i stovky dětí. Nezletilí přistěhovalci tráví drtivou většinu času právě v těchto přeplněných a přehřátých stanech. Hrát si smějí jít ven pouze na hodinu až dvě denně, řada z nich si ale hraje v dlouhých frontách na jídlo. „Je to někdy syrové. V kuřeti tuhle byla krev. Ale měli jsme hlad, tak jsme to všichni snědli. Bylo nám pak pěkně špatně,“ citovala BBC patnáctiletého chlapce. Zaměstnanci tábora anonymně, protože o situaci nesměli s novináři hovořit, připustili nezvládnuté šíření koronavirové nákazy. Pro infikované děti byly postaveny stranou speciální stany, kterému se zde říká „covidové městečko". „Měli jsme tu dobu, kdy byly i stovky dětí pozitivně denně testovány," uvedl jeden ze zaměstnanců. Dodal, že se tu kromě koronaviru šíří i chřipka a streptokokový zánět nosohltanu. Zdravotnická pomoc v nedohlednu Britská televize má k dispozici video z květnové schůzky zaměstnanců, na němž je slyšet, jak jeden z nich popisuje situaci, při níž jedno z dětí kašlalo, plivalo krev, ale okamžitou lékařskou pomoc nedostalo. „Říkali, že ho nejdřív pošlou na oběd. Až za další tři hodiny, to někdo uviděl a sehnal pomoc," zní ve videu. Jeden z chlapců, s nimiž novináři mluvili, byl minulý měsíc dvakrát vážně nemocný. Hned po příjezdu do detenčního tábora se nakazil covidem. Když se trochu zmátořil, skončil znovu v přeplněném megastanu a nakazil se podruhé. „Pokaždé, když jsem chtěl nějaké léky, jen se smáli,“ vyprávěl chlapec. Vši, kterých se nejde zbavit Zaměstnanci uznali, že hygienické podmínky nejsou dobré. „ Vši jsou tu neustále. Nemáme dostatek léků,“ stěžoval si další z nich. „Hlavním důvodem šíření nemocí a parazitů je přeplněnost stanů. V květnu bylo v jednu chvíli v jednom stanu zavřeno asi 800 dívek. Všechny měly vši,“ pokračoval. Fotografie, které propašovali ven zaměstnanci tábora, ukazují vnitřky obrovských stanů s dlouhými řadami nekvalitních paland umístěných skoro u sebe. „Když vidím, jak tyto děti trpí, slyším je, jak si znovu a znovu stěžují na problémy, které mohly být snadno odstraněny, tak mi to opravdu láme srdce,“ sdělil jeden ze zaměstnanců. „Každé dítě, které k nám přijde, po několika dnech říká: Musíš mě odsud dostat, musím se dostat ven. Hned. Nevydržím to! Cítí se tu jako ve vězení,“ dodal. Těhotenské testy pro děvčátka Děti si ale stěžují nejen na špínu, nemoci a dlouhé hodiny strávené v uzavřených stanech. Objevila se i vážná obvinění ze sexuálního obtěžování právě zaměstnanci centra. Ve videu ze schůze, které má BBC k dispozici, je slyšet hlas jednoho ze zaměstnanců, jenž si stěžuje, že k těmto situacím dochází. „Zastihli jsme několikrát kolegu v nedůstojné situaci s nezletilými," říká se tam. Další zaměstnanec v rozhovoru s novináři uvedl, že do tábora přijeli úředníci z oddělení vnitřní bezpečnosti a ptali jich na znásilnění. „Zmínili, že se to stalo, děvčátkům se dělali těhotenské testy," řekl. „Vyskytl se také případ zaměstnance, který byl přistižen při sexu s jedním z chlapců," dodal. Mnoho dětí ve Fort Bliss trpí depresemi. Přibývá případů sebepoškozování. „Někdy, hlavně v noci, všichni pláčeme. Myslíme si, že už nikdy neodejdeme, že už nikdy neuvidíme rodinu. V nejhorších chvílích jsem myslel na sebevraždu,“ řekl BBC jeden z malých přistěhovalců. Utajené osudy Je třeba podotknout, že jen zřídka se podaří dostat k takovým údajům a příběhům, jaké nyní publikovala BBC z Fort Bliss. Proto je osud 12 tisíc dětí, které jsou právě nyní drženy v různých imigračních centrech spadajících pod americké ministerstvo zdravotnictví, do značné míry neznámý. A problém se bude jen zhoršovat. Od začátku roku se milion migrantů pokusilo překročit hranici s USA, což je téměř dvakrát víc než loni. Washington přesto tvrdí, že se situace v dětských dočasných centrech zlepšuje. Dnes tam děti zůstávají v průměru 31 dní, což je o devět méně než za Trumpových časů. Odborníci ale varují, že i krátkodobý pobyt v takových podmínkách může být pro dítě traumatizující. Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb, které si najímá soukromé společnosti na provoz těchto táborů, tvrdí, že nemá co skrývat. Novinářům ale vstup do tábora nepovolilo. V reakci na otázky zaslané stanicí vydalo jen lakonické prohlášení: „Dodržujeme všechny požadované standardy péče o děti, jako jsou čistota, pohodlí, vhodné místa na spaní, strava, čisticí prostředky, prádelna, vzdělávací a rekreační aktivity a přístup k lékařské péči.“