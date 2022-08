Podle britského deníku The Guardian inspektor Tofilau Faamanuia Vaaelua v pátek uvedl, že kriminalisté nadále pokračují ve vyšetřování okolností smrti dětí. Novozélandská policie zahájila 11. srpna v Aucklandu vyšetřování vraždy poté, co lidské ostatky našla rodina, která se prohrabávala obsahem skladovací kóje, jež si koupila v internetové aukci.

Na aukci si koupili kufry, obsah je šokoval. Uvnitř byly lidské ostatky

Policie opakovaně uvedla, že rodina, která ostatky objevila, nemá s úmrtím žádnou spojitost. „Těla byla ukryta ve dvou kufrech podobné velikosti. Domníváme se, že tašky byly skladovány řadu let,“ řekl Vaaelua s tím, že se pravděpodobně jednalo o tři až čtyři roky.

Stopy vedou do Asie

Matkou dvou zesnulých dětí je pravděpodobně žena, která žije v Jižní Koreji. Podle CNN novozélandská občanka přicestovala do asijské země v roce 2018 a neexistuje žádný záznam o tom, že by ji následně opustila.

Úředníci tvrdí, že žena měla korejské občanství, než před dlouhou dobou získala občanství Nového Zélandu. Její jméno ani jiné identifikační údaje však neuvedli. Stejně tak tají místo jejího pobytu.

Jihokorejská policie nezahájila vlastní vyšetřování případu, ale spolupracuje s novozélandskými úřady prostřednictvím Interpolu.

Obtížné vyšetřování

Detektiv Vaaelua uvedl, že vyšetřování je obtížné, mimo jiné kvůli časovému odstupu mezi smrtí dětí a objevením jejich ostatků. Pro The New York Times řekl, že záznamy z bezpečnostních kamer ve skladišti bude obtížné prozkoumat, protože vyšetřovatelé potřebují pokrýt dlouhou dobu. „Není to jednoduché vyšetřování. A bez ohledu na to, jak dlouho nebo kolik let vyšetřujete takovéto strašlivé případy, nikdy to není snadný úkol,“sdělil Vaaelua.

Rodina žijící v Aucklandu se ke kufrům dostala prostřednictvím aukce typu válka skladů. Účastníci těchto aukcí kupují obsah skladovacího prostoru, aniž by věděli, co je uvnitř. V tomto případě rodina získala spoustu věcí v zařízení Safe Store v Papatoetoe. Společnost Safe Store na žádost o komentář od deníku The Washington Post bezprostředně nereagovala. Její ředitel však místnímu listu Stuff sdělil, že podnik s policií spolupracuje.

Vyšetřovatelé také nepotvrdili, zda policie mluvila s předchozím majitelem skladovací jednotky. Uvedli ale, že novozélandské národní policejní oddělení spolupracuje se zahraničními agenturami a Interpolem. Kvůli stále pokračujícímu vyšetřování však nemohli médiím sdělit více bližších informací o případu.