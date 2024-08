Rozdělení lidí nejen v Česku je patrné i na jejich přístupu k americkým prezidentským volbám, zvláště pak k osobě Donalda Trumpa. Ten vyvolává velmi výraznou polarizaci – lidé jsou buď silně pro, nebo proti jeho znovuzvolení americkým prezidentem. A toto vyhrocení se projevuje i v oblasti dezinformací: Trumpovi odpůrci jsou náchylnější sdílet dezinformace namířené proti němu, zastánci zase ty, které poškozují jeho nynější protikandidátku, viceprezidentku Spojených států amerických Kamalu Harrisovou, jež v prezidentském klání vystřídala Joe Bidena.

Zvlášť na síti X se tak tento týden i v českém prostředí šířila fotografie Donalda Trumpa se zdravým uchem, pocházející údajně z 27. července 2024, s jednoznačným podtextem, že atentát na něj byl sehraný, aby mu pomohl v kampani.

Na síti Facebook zase znovu běhá více než rok starý krátký ústřižek videa zachycujícího jeden starší projev Kamaly Harrisové, v němž se údajně veřejně přihlásila k tomu, že chce snížit populaci. V jednom i druhém případě jde ale o lži.

Případ Trumpova ucha

K masovému rozšíření dezinformace týkající se Trumpova ucha nejvíce přispěl americký fotoreportér a bývalý hlavní oficiální fotograf Bílého domu a prezidenta Baracka Obamy Pete Souza, který v sobotu 27. července 2024 nasdílel na svůj twitterový účet fotografii Donalda Trumpa z pravého profilu, jak stoupá po schůdcích, a připojil k tomu popisek: „Foto agentury AP z tohoto rána. Podívejte se blíž na ucho, které prý bylo zasaženo projektilem vypáleným z pušky AR-15.“

Snímek, označený logem AP, přitom zachycoval Trumpovo ucho nezraněné. Jenže Souzou zmiňovaný kontext byl lživý. Jak záhy upozornila sama agentura Associated Press (AP), Trumpova fotografie zmiňovaná v příspěvku byla ve skutečnosti pořízena nikoli 27. července 2024, ale už 17. září 2022, a to na shromáždění v Youngstownu ve státě Ohio, uspořádaném na podporu tehdejšího kandidáta do Senátu USA Jamese Davida „J. D.“ Vance.

close info Zdroj: Profimedia zoom_in Kandidát na prezidenta a současně bývalý americký prezident Donald Trump krátce po pokusu o atentát

Bývalý fotograf Bílého domu se stal zřejmě obětí úmyslně vytvořené mystifikace, protože kdosi skutečně umístil na internet falešnou stránku v designu agentury AP i s jejím logem, kde byla Trumpova bezmála dva roky stará fotografie ukazována jako současná, pořízená 27. července 2024. Od skutečných stránek AP se tato falešná lišila jen koncovkou „org“ v URL adrese, kterou reálný web AP nepoužívá.

Souza poté, co sklidil od ostatních uživatelů sítě X kritiku za šíření dezinformace, svůj účet na této síti zrušil, na což upozornil příspěvkem na svém Instagramu. Moc to ale nepomohlo, protože dezinformace už mezitím žila svým vlastním životem. Další dezinformátoři si totiž mezitím jeho původní post na síti X ofotili formou printscreenu, a v této podobě jej začali šířit dál, provázený další nepravdivou informací, že Souzovi zrušil účet současný majitel sítě X – a Trumpův velký podporovatel – Elon Musk.

„Prezidentský fotograf Pete Souza zveřejnil tuto novou AP fotografii Trumpova nezraněného ucha, načež ho Elon vykopl z Twitteru. To jen pro případ, že vás zajímá, jak je na tom svoboda slova,“ uvádí jeden z takových postů, který se na síti X objevil v neděli 28. července a do středy 31. července 2024 jej zhlédlo kolem 52 tisíc uživatelů a zhruba 17 tisíc uživatelů jej sdílelo.

Hodně se šířil také příspěvek influencera Jacka Hopkinse, autora The Jack Hopkins Show Podcast, jenž se rovněž odvolával na původní Souzův post a v němž mimo jiné stálo: „FBI má co dělat. Viděli jsme zblízka snímek Trumpova pravého ucha, který zveřejnil Pete Souza a pravděpodobně jej pořídila agentura Associated Press. K pokusu o atentát došlo právě před 14 dny. Trumpovi je 78 let. Osmasedmdesátileté lidské bytosti se hojí mnohem pomaleji. Víte, co ho zřejmě ‚trefilo‘ do ucha? Nic ku*va.“

Tento Hopkinsův příspěvek zhlédlo do středy 31. července 2024 89 tisíc uživatelů sítě X a sdílelo jej 24 tisíc uživatelů, včetně některých známějších tváří „českého X“, například bývalé populární dětské herečky Michaely Kudláčkové.

Skutečností nicméně zůstává, že v něm uvedená fotografie je stará a naopak existuje nesčetné množství fotografií, jež zachycují Trumpa se zakrváceným uchem bezprostředně po střelbě. Když se navíc objevil v pondělí 29. července večer na republikánském národním shromáždění, měl na pravém uchu velký bílý obvaz.

Případ přeřeku Harrisové

Zatímco dezinformace týkající se Trumpova ucha zasáhla nejsilněji síť X, dezinformace manipulující s obsahem projevu Kamaly Harrisové rezonuje výrazněji na Facebooku. Dezinformační facebooková stránka BezPressu.news sdílela s ohledem na aktuální prezidentské volby ve středu 24. července 2024 už podruhé svůj rok starý příspěvek (původně pocházející z 18. července 2023) obsahující krátké video s úryvkem projevu Kamaly Harrisové, jež BezPressu.news doplnila ironickým komentářem: „Viceprezidentka USA: Cože to řekla?“

Deník.cz bojuje proti falešným zprávám a uvádí je na pravou míru. Všechny články o dezinformacích najdete ZDE.

V českých titulcích k projevu Harrisové se pak lze dočíst, že viceprezidentka říká: „Když investujeme do čisté energie, elektrických aut a snížíme počet obyvatel, více našich dětí bude dýchat čistý vzduch a pít čistou vodu.“

V této podobě dosáhl příspěvek BezPressu.news od minulé středy více než 200 sdílení, přičemž video se zavádějícími titulky zhlédlo od jeho původního vystavení kolem 23 tisíc uživatelů.

Většina komentářů, jež jej provázejí, přitom vyznívá ve smyslu, že jejich autoři skutečně věří či chtějí věřit tomu, že Harrisová mluvila o plánu snížit populaci: „Fašismus v krystalické podobě. Už to ani nemaskují.“ „Snížíme počet obyvatel??? Takže nakonec ten covid, onemocnění prasat, kuřat, že by to pocházelo z USA?“ „K čemu jim asi sloužily ony biolaboratoře na Ukrajině?“

Jenže kontext, v němž BezPressu.news Harrisové výrok prezentuje, je úmyslně falešný. Jak už loni 21. července upozornil web ověřující fakta FactCheck, šlo ve skutečnosti jen o docela obyčejné přeřeknutí. „Oficiální přepis Bílého domu ukazuje, že se Harrisová špatně vyjádřila. Měla v úmyslu říci ‚snížit znečištění‘ (anglicky pollution, pozn. red.), nikoli ‚snížit počet obyvatel‘ (anglicky population, pozn. red.). Přepis uvádí tuto opravu v závorce vedle původního znění, které je přeškrtnuté,“ konstatuje FactCheck.