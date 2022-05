Do dražby míří největší diamant. Velký je jako golfový míček

Kdo chce mít ve své sbírce opravdu jedinečný šperk, neměl by vynechat středeční aukci v Ženevě. Dražit se tam totiž bude jeden z největších vybroušených bílých diamantů na světě - The Rock. Kámen se tak stal držitelem světového rekordu - stane se vydraženým diamantem s největším počtem karátů.

V aukci v Ženevě budou dražitelé bojovat o dva unikátní diamanty. Žlutý The Red Cross Diamond a bílý The Rock. Vyvolávací cena je v řádech stovek milionů korun. The Rock je rekordmanem, jde o kámen s největším počtem karátů, jaký byl kdy dražen. | Foto: ČTK/AP/SALVATORE DI NOLFI, SDN