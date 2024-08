Pracovníci dolu firmy Lucara Diamond našli v jihoafrické Botswaně půlkilový diamant o váze 2 492 karátů. Tamní vláda potvrdila, že se jedná o největší diamant, jaký byl kdy na území Botswany objeven. Suverénně se tak zařadil do trojice největších diamantů na světě, hned za Cullinanem nalezeným v Jižní Africe, jenž se pyšní 3 106 karáty a vahou 0,6 kilogramu.

Diamanty okouzlují lidstvo už od starověku. Jsou nejtvrdším minerálem na Zemi a zejména ve šperkařství jsou náležitě ceněné. Hodnota těchto vytěžených drahokamů je vyšší než hodnota všech ostatních drahokamů dohromady. I proto přineslo nalezení půlkilového diamantu takové pozdvižení. Zařadil se na druhou příčku za dosavadního krále diamantů, Cullinana.

Největší diamant světa našel horník Thomas Powell v dole Premier Mine nedaleko Pretorie v Jihoafrické republice v roce 1905. Vážil neuvěřitelných 3 106,75 karátu. Diamant byl pojmenován po siru Thomasi Cullinanovi, majiteli diamantového dolu.

close info Zdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo zoom_in Neopracovaný diamant Cullinan, z něhož byly části odděleny a opracovány. Diamant Cullinan II je součástí Britské imperiální koruny, diamanty Cullinan III až V nosila královna Alžběta II. jako brože.

Zajímavostí je, že diamant byl darován králi Eduardu VII., a to jako důkaz věrnosti a oddanosti obyvatel tehdejší provincie Jihoafrické republiky Transvaal. Panovník poté podle portálu Quality Diamonds prohlásil, že diamant bude chráněn stejně jako další historické klenoty z dědictví Koruny.

Obrovský drahokam posléze vybrousili bratři Asscherové do devíti velkých diamantů a dalších menších kamenů. Nejznámější z nich je diamant, kterému se přezdívá Velká hvězda Afriky. Drahokam vážící 530 karátů je v současnosti umístěn na vrcholu žezla s křížem, které je jedním z britských korunovačních klenotů. Druhá hvězda Afriky váží 317 karátů a je zasazena do přední části císařské státní koruny. Dalších sedm drahokamů je vsazeno do broží, přívěsků a prstenů. Většinu z nich vlastní královská rodina.

Nutno říct, že ve skutečnosti drží prvenství v žebříčku největších diamantů světa drahokam Sergio, který byl podle portálu VVDiamonds objeven v roce 1895 ve státě Bahai v Brazílii. Vážil 3 167 karátů, tedy 633 gramů. Má to ale háček. Vzhledem k tomu, že se jedná o černý diamant, který má oproti čirým diamantům menší kvalitu, v seznamech rekordních diamantů se s ním příliš nepočítá.

Největší diamanty z jednoho dolu

Nejnověji nalezený diamant, jenž podle portálu BBC patří co do velikosti na druhou příčku, zatím nemá jméno. Našli ho pracovníci kanadské společnosti Lucara Diamond v dole Karowe, jenž je vzdálen přibližně 500 kilometrů od hlavního města země, Gaborone.

Společnost Lucara Diamond za nález vděčí rentgenové technologii Mega Diamond Recovery, která dokáže extrahovat horninu nesoucí diamant, aniž by ji rozdrtila. „Jsme nadšeni nálezem tohoto mimořádného diamantu o váze 2 492 karátů,“ uvedl šéf firmy William Lamb. Podrobnosti o hodnotě nebo kvalitě kamene zatím společnost neuvedla. Britský deník Financial Times však sdělil, že někteří lidé blízcí společnosti odhadují, že by mohl mít hodnotu 40 milionů dolarů.

Třetím největším surovým diamantem na světě je Sewelô, který podle webu Brazil Hurfpost váží 1 758 karátů. Byl také objeven v dole Karowe v Botswaně, tentokrát v roce 2019. Je zvláštní tím, že má tenkou vrstvu černého uhlíku, který mu propůjčuje unikátní lesk. V roce 2020 tento unikátní diamant koupila společnost Louis Vuitton za nezveřejněnou částku.

Zajímavostí je, že i čtvrtý a pátý největší diamant na světě jsou z dolu Karowe z Botswany. V roce 2021 našli horníci diamant vážící 1 174 karátů a v roce 2015 objevili drahokam Lesedi La Rona s 1 111 karáty. Jeho stáří se odhaduje na více než 2,5 miliardy let. V roce 2016 byl jako surový kámen prodán společnosti Graff Diamonds za 53 milionů dolarů. Další největší diamant na světě, který se našel v africké Botswaně, má 1 098 karátů a je velký jako tenisový míček.

Není to žádná náhoda, že několik největších diamantů světa pochází z Botswany. Země je jedním z největších producentů diamantů. Představuje 20 procent celosvětové produkce těchto vzácných drahokamů. Jihoafrická země o tom dobře ví, a tak se snaží zvýšit svou moc v tomto odvětví tím, že se v nové desetileté dohodě snaží vyjednat postupně větší podíl na kamenech vytěžených společností De Beers.