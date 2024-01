Mimořádný dárek z výletu přivezl své snoubence mladý Pařížan. Náhodou se dozvěděl o přírodním parku Kráter diamantů v americkém Arkansasu. Vydal se zkusit štěstí a našel osmý největší drahokam v moderní historii lokality.

Julian Naves s diamantem Carine nalezeným v arkansaském přírodním parku Kráter diamantů v lednu 2024. | Foto: se svolením Arkansas State Parks

Julien Navas přicestoval na jih Spojených států amerických především za zážitky. Byl na floridském mysu Canaveral, když z tamního vesmírného střediska startovala nosná raketa s prvním americkým soukromým lunárním modulem Peregrine. Pak se vydal poznávat pamětihodnosti New Orleansu a cestou se dozvěděl o parku Kráter diamantů na jihu Arkansasu, píše The Arkansas Democrat-Gazette.

„To mě zaujalo, protože už jsem rýžoval zlato a hledal fosilie amonitů. Bylo mi jasné, že když už jsem Americe, musím se do parku podívat,“ svěřil se Naves listu.

Zaplatil patnáct dolarů vstupného (přibližně 340 korun), půjčil si základní hledačské náčiní a vyrazil zkusit prospektorské štěstí. Den předtím spadlo přes 25 milimetrů deště, celá lokalita proto byla mokrá a plná bláta, poznamenala správa parku v informaci o nálezu.

„Přijel jsem někdy v devět ráno a dal se do kopání. Je to opravdu tvrdá práce, odpoledne jsem se proto už hlavně díval po povrchu, jestli mi padne něco do oka,“ řekl Navas.

V návštěvnickém středisku mu pak potvrdili, že našel hnědý diamant vážící 7,46 karátu. „Jsem naprosto nadšený, nemůžu se dočkat, až snoubence řeknu, co jsem našel,“ řekl Navas.

Jméno dostal klenot po snoubence

„Mnozí návštěvníci se rozhodnou své diamanty pojmenovat. Navas ten svůj nazval Carine, podle své snoubenky. Řekl, že si z něj nechá vybrousit dva kameny, jeden pro snoubenku, druhý pro dceru,“ informovala správa parku. Dodala, že Carine je osmý největší diamant nalezený v parku od jeho založení v roce 1972 a největší od roku 2020.

Drahé kameny lidé v lokalitě hledají od roku 1906. Před rovnými sto lety byl právě tam nalezen největší surový diamant objevený ve Spojených státech. Dostal jméno Strýček Sam a vážil 40,6 karátu.

Správa parku mezi významnými nálezy připomíná i diamanty, které měla na sobě Hillary Clintonová při obou prezidentských inauguracích svého manžela. Bill Clinton byl před nástupem do Bílého domu víc než deset let arkansaským guvernérem.

Správci parku uvádějí, že většina návštěvníků si nalezené diamanty ponechává v surovém stavu. Některé z největších nálezů ale prošly odborným posouzením a zpracováním.

„Například diamant Esperanza nalezený v červnu 2015 byl vybroušen do velikosti 4,6 karátu a ohodnocen v nejvyšší barevné třídě, bez vnitřního kazu. Jeho hodnota dosahuje milionu dolarů. Jiný diamant nalezený v roce 1990 byl ze surové velikosti tří karátů vybroušený do jednokarátového kamene vsazeného do zlatého a platinového prstenu, který stát Arkansas koupil za šestatřicet tisíc dolarů,“ konstatovali správci.

Diamanty a další drahé kameny se v této části Arkansasu hojně vyskytují v důsledku mohutné sopečné erupce před sto miliony let, která po sobě zanechala kráter o rozloze téměř třiatřicet hektarů.

Poklady a klenoty mají mnoho různých podob a příběhů. O některých z nich Deník v uplynulém roce informoval. Psal například o příběhu tiáry, jíž při banketu v Buckinghamské paláci vzbudila pozornost princezna z Walesu, vzácné mozaice nalezené v centru starověkého Říma, dva tisíce let starých zlatých mincích, které ležely v poli ve Walesu i mečích starověkých římských jezdců nalezených v Anglii.