Paláce stojí ve čtvrti at-Turaif v saúdském městě Diriyah už stovky let. Od roku 2010 je tato čtvrť, která byla původním sídlem dynastie Saúdů, zapsána na seznam UNESCO. Až nyní by se z ní ale mělo stát místo, které podle plánů vlády Saúdské Arábie ročně přitáhne i miliony návštěvníků. Okolí paláců se totiž promění v moderní turistickou destinaci plnou muzeí, hotelů, obchodů i rezidenčních čtvrtí.

Tvůrci projektu dokonce zamýšlí, že půjde o světově unikátní lákadlo, a i díky němu do roku 2030 dojede do Saúdské Arábie sto milionů turistů. Takovými čísly by země rozhodně konkurovala sousedním Spojeným arabským emirátům a jejich hlavnímu taháku Dubaji.

Ve městě Diriyah, které je jakýmsi předměstím saúdskoarabského hlavního města Rijádu, má po dokončení projektu stát několik desítek hotelových komplexů či nových muzeí.

„Diriyah se nachází pouhých dvacet minut od centra Rijádu. Promění se v jednu z předních světových destinací životního stylu, kultury, pohostinství, obchodu a vzdělávání. Jádrem všeho je at-Turaif, ikonická čtvrť z nepálených cihel. Spojením tradiční architektury a nového urbanismu bude Diriyah centrem, které oslavuje a propaguje bohaté dědictví místa a odhaluje původ moderní Saúdské Arábie,“ uvádí oficiální vládní web projektu.

První muzea přivítala návštěvníky už koncem loňského roku. Jak má vypadat Diriyah po skončení projektu shrnuje propagační video:

Desítky hotelů i elektrická formule

Diriyah má pro Saúdy obrovský historický význam. „Místo je považováno za kolébku současného národa,“ zmiňuje stanice CNN. Právě zde byl v roce 1727 založen první stát Saúdů.

Podle nového multimiliardového projektu se má plocha čtrnácti kilometrů čtverečních kolem historické čtvrti proměnit v sídlo nespočtu historických a kulturních atrakcí.

„Už koncem roku 2022 zde byla otevřena nová muzea a galerie, které mapují dějiny Diriyahu. Přímo naproti zbytkům paláců a městských hradeb je nově vybudovaná Bujairi Terrace, což jsou restaurace postavené v tradičním regionálním architektonickém stylu Najdi. Návštěvníci zde najdou podniky, které podávají špičkovou saúdskou kuchyni, stejně jako restaurace zaměřené na tu mezinárodní,“ nastiňuje CNN.

Každý rok by podle tvůrců projektu mělo v místě přibýt několik dalších turistických lákadel. I když… několik je asi slabé slovo. Rozhodně zde totiž netroškaří. „Postupně zde má otevřít brány 38 hotelových resortů, včetně zvučných jmen jako Ritz-Carlton, 26 kulturních atrakcí, 400 prodejen luxusního zboží a více než stovka tradičních trhů a lokálních bazarů. Vše doplní šest parků s desítkami tisíc stromů a cestami určenými nejen pro chodce a cyklisty, ale také pro jízdu na koni,“ popisuje plány CNN.

Turisty má na místo lákat i široká nabídka akcí, včetně Formule E - historicky první závodní série elektrických vozů či koncertů nejznámějších tváří pop music, jako je John Legend.

Futuristický kruh

Nápady na další turistická lákadla to ale hýří i ve stále ještě nejpopulárnější blízkovýchodní destinaci - Dubaji ve Spojených arabských emirátech. Místní architektonická firma navrhla unikátní stavbu, která by měla obklopit nejvyšší budovu světa Burdž Chalífa. Jedinečný koncept sice zatím zůstává na papíře, získal si ale celosvětovou pozornost.

„Firma ZNera Space navrhla nový symbol města. Projekt nazvaný Downton Circle představuje obří prstencovou strukturu vysokou 550 metrů kolem nejvyššího mrakodrapu světa,“ uvádí web Arch Daily.

Zjednodušeně řečeno podle představ architektů mrakodrap obklopí budova jako ze sci-fi filmů. „Ve výšce půl kilometru nad zemí by se měla nacházet kruhová stavba o délce tři kilometry, podpíraná pěti pilíři,“ popisuje stanice CNN.

Uvnitř ekologické stavby, čerpající energii ze solárních panelů, by se podle tvůrců mohl nacházet park, kanceláře, obchody i bydlení. V kruhu by dokonce mohla jezdit speciální tramvaj. „Srdcem by měl být park, který by propojil všech plánovaných pět pater budovy,“ doplňuje CNN.

Jestli ovšem kruh někdy v Dubaji skutečně postaví, zatím není jisté. Místní inženýři ovšem už dříve dokázali, že v tomto městě mohou vyrůst i stavby, o kterých pochyboval celý svět.