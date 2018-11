Dítě pojmenovali Adolf. V Británii soudí skupinu neonacistů

Demolice zbytků mostu architekta Riccarda Morandiho v italském Janově započnou 15. prosince. Bourání by mělo trvat přesně jeden měsíc, přičemž stavět se rovnou začne i nový most. Dálniční stavba se zřítila přesně před 90 dny, při tragédii tehdy zahynulo 43 lidí. O konečné verzi projektu nového mostu italské úřady rozhodnou do konce listopadu.