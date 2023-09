Nejzhoubnější současná droga ve Spojených státech amerických znovu zabíjela. Zbytky syntetického opiátu podle policie způsobily smrt ročního chlapce v soukromé školce v New Yorku. Podle čerstvé studie stojí fentanyl za dvěma třetinami drogových úmrtí v zemi.

Fentanyl je aktuálně nejzhoubnější drogou v USA. Před nedávnem zabila ročního chlapce, tři další děti skončily v nemocnici. | Foto: Shutterstock

Těžko uvěřitelná lhostejnost a nedbalost stojí podle americké policie za tragédií v soukromé školce v newyorském Bronxu. Záchranáři z denního centra nazvaného Divino Niño (Jezulátko) v minulých dnech odvezli čtyři děti v těžkém stavu. Ročnímu chlapci už lékaři pomoci nemohli, tři další zachránili. V úterý police sdělila, že příčinou smrti byla droga fentanyl, píše deník The Washington Post.

Žena z Bruntálu zemřela po užití fentanylu. Policie obvinila dva lidi

Policie jí ve školce našla velké množství a spolu s ní také zařízení k výrobě tablet a balení. „Policisté našli asi kilogramovou cihlu fentanylu položenou přímo na matracích uložených ve školce ve skříni,“ uvedl podle deníku státní zástupce pro jižní obvod New Yorku Damian Williams.

Zdroj: Youtube

Padesátkrát silnější než heroin

Stanice BBC doplnila, že policie uvádí, že drogy zabavené ve školce by mohly zabít půl milionu lidí. Fentanyl je syntetický opioid, padesátkrát silnější než heroin. Lékaři ho mohou předepsat pro mírnění velmi silných bolestí. Mnohem více ale nabyl na významu jako extrémně nebezpečná ilegální droga.

Poukazuje na to nedávno vydaná studie Kalifornské univerzity v Los Angeles (UCLA). „Vzestup nelegálně vyráběného fentanylu přinesl ve Spojených státech kvůli předávkováním krizi, která nemá obdoby,“ varovali autoři. Dodali, že se to týká všech částí Spojených států.

Její tělo ničí lék padesátkrát silnější než heroin. Když ho však vysadí, zemře

Vycházeli z dat shromážděných americkou hygienickou službou, ze kterých plyne, že počet úmrtí spojených s fentanylem začal stoupat v roce 2015. Od té doby se droga rozšířila po celém zemi a mrtvých začalo rychle přibývat.

BBC upozornila, že v roce 2021 na předávkování drogou zemřelo v USA poprvé přes 100 tisíc lidí. Rovné dvě třetiny případů přitom souvisely s fentanylem. V roce 2010 ze stejné příčiny zemřelo necelých čtyřicet tisící lidí a smrtící opioid figuroval v desetině případů.

Drogu masivně šíří mexické kartely

The Washington Post vysvětluje, že fentanyl z chemikálií získaných většinou z Číny ilegálně vyrábí mexické kartely v tajných laboratořích, kde jej lisují do tablet připomínajících léky proti bolesti na předpis. K převozu přes hranici obvykle najímají americké občany nebo držitele zelených karet.

List připomíná, že americké úřady v roce 2017 dosáhly vydání hlavy důležitého kartelu Sinaloa Joaquina Guznamana zvaného El Chapo. Dostal doživotní trest a sedí v přísně střežené věznici v Coloradu. Nelegální obchod po něm ovšem převzali jeho synové. Minulý týden Mexiko vydalo do Spojených států jednoho z nich, 33letého Ovidia Guzmana.

Zdroj: Youtube

Statistiky amerických celníků potvrzují trvající explozivní růst pašování drogy. Podle The Washington Post do konce září zřejmě dosáhnou meziročního záchytu 11,3 tuny fentanylu, což je pětinásobek proti roku 2020. Na zmírnění následků to ovšem zjevně nestačí, proto ministerstvo vnitřní bezpečnosti v úterý oznámilo sérii dalších opatření v boji s nelegálním obchodem.