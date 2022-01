Genshin Impact je mobilní i počítačová hra, která je prakticky zadarmo (free-to-play). Obsahuje ale mikrotransakce za reálné peníze. Díky nim mohou hráči získat další herní obsah, jako například speciální postavy, silnější předměty nebo kosmetické věci na úpravu vzhledu. Jenže hra využívá takzvané gacha mechaniky, kdy hráči nekupují přímo to, co by chtěli, ale výměnou za hotovost získají náhodný předmět. Odhaduje se, že právě díky tomu tvůrci Genshin Impact vydělali miliardy dolarů za pouhých pár let své existence.