Skákací hrad v Británii vybuchl a vymrštil malou dívku. Ta zemřela

Exploze nafukovacího hradu na pláži v anglickém hrabství Norfolk připravila o život malou holčičku. Britská policie nyní vyšetřuje příčiny neštěstí. Za explozi hradu ale nejspíše může extrémně horké počasí, které v Norfolku panuje.

„Právě jsem viděla tu nejhorší věc v mém životě. Skákací hrad vybuchl a exploze katapultovala dítě, které v něm bylo, do výšky asi šesti metrů. Prosím, nedovolte svým dětem v tomto horku chodit do skákacích hradů,“ citoval britský list The Guardian jednu ze svědkyň události.

Obětí neštěstí se stala čtyřletá holčička. Záchranáři sice byli na místě neštěstí do čtyř minut a dívku ve vážném stavu převezli do nemocnice. Tam ale bohužel svým zraněním podlehla.

Policisté okamžitě uzavřeli část pláže, na níž se hrad nacházel, a vyšetřují příčiny neštěstí. Podle zpravodajského webu BBC je nejpravděpodobnější příčinou exploze horké počasí.