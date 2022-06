Když spor pokračoval, desetiletá dívka se rozhodla jednat. Vytáhla zbraň z kabelky, zamířila a dvakrát vystřelila. Lashun Rodgersovou zasáhla přímo do hlavy. Svědek z místa činu policii při výpovědi sdělil, že Isaacová pak na dítě křičela: „Tys tu paní zastřelila!“. Vzápětí slyšel svědek křik dítěte: „Neměla si zahrávat s mojí mámou!“

Rodgersová následně zemřela a státní zástupci si vzhledem k věku podezřelé lámou hlavu s tím, jak v případu postupovat.

Podle policie prý matka desetileté střelkyně v momentě útoku neprojevila žádnou lítost ani zájem o to, že Rodgersová utrpěla závažná zranění. „Když dívka slyšela hádku své matky s další ženou, rozzlobila se, protože má problémy se zvládáním vzteku. Dívka věděla, že Rodgersovou zasáhla do hlavy a je si vědoma toho, že po střelbě zemřela,“ stojí v prohlášení.

V komunitě měla střelba, navíc s údajným zapojením dítěte, hlubokou odezvu. Místo, kde Rodgersová zemřela, nyní označují váza naplněná růžovými květinami, svíčka, kříž a řada vzkazů, píše server ClickOrlando.com.

„Znám několik lidí, kteří osobně znali jak tu mladou dívku, tak i Rodgersovou," uvedla podle webu orlandská komisařka Regina Hillová. „A všem to zlomilo srdce.“

Isaacová, která je stále ve vazbě, čelí podle prohlášení o zatčení také řadě obvinění, včetně zabití z nedbalosti, útoku střelnou zbraní s přitěžujícími okolnostmi, zanedbání péče o dítě a nedbalého skladování střelné zbraně.

Dívka, jejíž jméno nebylo kvůli věku zveřejněno, byla údajně zatčena v úterý a podle serveru ClickOrlando.com by mohla čelit obvinění z vraždy druhého stupně. Podle slov Monique H. Worrellové, místní státní zástupkyně, se však prokurátoři ještě nerozhodli, zda budou ve vyšetřování případu a obviněním vůči dívce pokračovat.

