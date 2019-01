Sérii dramatických událostí odstartovala snaha policejní hlídky zastavit automobil, který neměl viditelné poznávací značky. Australan za volantem SUV do policejního vozu narazil a z místa ujel. Ve svém automobilu urazil zhruba sedm kilometrů, než ho odstavil a přepadl nákladní automobil, přepravující zboží do nedalekého supermarketu.

V ukradeném vozidle si to namířil napříč městem na zhruba dvacet kilometrů vzdálené předměstí nedaleko letiště a při zběsilé jízdě poškodil několik vozidel. Poté se čtyřiadvacetiletý mladík pokusil ukrást další automobil, přičemž pobodal kolemjdoucího, který se ho pokusil zastavit.

Violent Carjacking: Multiple innocent victims have been targeted, one stabbed, and a police car rammed before the attacker took his own life. @Andrew_Denney #Rockdale #7News pic.twitter.com/OhhrnxsImM

Nakonec se muži podařilo ukrást taxík a pokračovat v útěku. Policisté však po krátkém pronásledování vozidlo zastavili. Podle agentury Reuters se proti nebezpečnému podezřelému pokusili použít taser, muž se však bodl do oblasti hrudníku a na místě zemřel.

„Útočník se nesnažil úmyslně ublížit ostatním lidem,“ řekl reportérům výkonný asistent komisaře Mick Fitzgerald. „Byl to člověk, který se pokusil udělat všechno co mohl, aby se vyhnul zatčení. Jeho činy, zejména když pobodal nevinnou osobu, jsou činy psychicky nemocného člověka.“

Policie v Sydney nezveřejnila identitu útočníka a k případu neposkytla další podrobnosti. Fitzgerald pouze informoval, že muž byl policii dobře známý, ale neměl žádnou významnější kriminální minulost.

Breaking: 1 dead, 2 injured, after man goes on crime spree in Sydney, Australia.



A man crashed his car, then carjacked a truck and crashed it into five cars, went out of the truck and stabbed a man, then carjacked a taxi before killing himself. pic.twitter.com/4dEWSBLayQ