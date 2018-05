Do křesla italského premiéra míří Giuseppe Conte. Právník s nejasným životopisem

Italský prezident Sergio Mattarella ve středu jmenoval novým premiérem veřejnosti téměř neznámého právníka Giuseppa Conteho, kompromisního kandidáta Hnutí pěti hvězd (M5S) a Ligy. Budu obráncem italského lidu, řekl Conte po svém jmenování. Do prezidentského paláce se má brzy vrátit se jmény budoucích ministrů. Kdo je tento nastupující politik?

Vysokoškolský profesor správního práva Guiseppe Conte se narodil 8. srpna 1964 ve městě Volturara Appula, jež se nachází na jihovýchodě země. Právo vystudoval na římské univerzitě La Sapienza, vzdělání si však v následujících letech doplňoval i za hranicemi Itálie.

O jeho způsobilosti vykonávat nejvyšší politickou funkci však panují v zemi pochybnosti. Hlavní výhodou třiapadesátiletého právníka bez předchozích politických či manažerských zkušeností totiž měla být skutečnost, že na rozdíl od jiných zvažovaných kandidátů nevzbuzuje kontroverze, to ale platilo jen do doby, než začala italská média zpochybňovat některé údaje z jeho jinak velmi působivého životopisu.

V něm Conte mimo jiné uvádí, že studoval na prestižních institucích, jako jsou New York University, Yale či pařížská Sorbona. Jeho studia na americké univerzitě ovšem záhy zpochybnila tamní média. „Potenciální italský premiér sice uvádí, že se ve svém studiu zdokonaloval i na New York University, mezi bývalými studenty školy ale nefiguruje. Maximálně se zúčastnil jednodenního či dvoudenního kurzu, jehož účastníky univerzita neeviduje,“ zjistil deník New York Times.

Bez ohledu na to, jak to vlastně s Conteho studiem bylo, se italská média shodují na tom, že budoucí italský premiér bude „pouhou loutkou bez skutečné politické moci“. Do této doby se totiž z politického hlediska příliš neprofiloval. V roce 2013 byl pouze vybrán do Správního soudního výboru a původně ho Hnutí pěti hvězd zvažovalo na post ministra veřejné správy.

Conte sám však spekulace, že bude pouhým vykonavatelem vůle jiných, odmítl. „Chci být ochráncem všech Italů. A to jak na domácí, tak na mezinárodní scéně. Za zdmi tohoto paláce existuje země, která již dlouho čeká na novou vládu – a já doufám, že ji také dostane. Potřebujeme, aby se něco změnilo,“ prohlásil po středeční schůzce s italským prezidentem Sergiem Mattarellou.

Conteho chce Hnutí pěti hvězd

Na pozici nového italského premiéra Conteho prosadilo Hnutí pěti hvězd (M5S), s nímž v minulosti spolupracoval. To se stalo se ziskem 32,2 procenta hlasů nejsilnější jednotlivou stranou italských parlamentních voleb, které se v zemi konaly v neděli 4. března.

Původně spíše protestní hnutí, všeobecně považované za populistické, antisystémové a euroskeptické, vznikalo na pozadí italské finanční krize roku 2009. Založil ho populární komik Beppe Grillo, který proslul svou plamennou rétorikou namířenou proti „neefektivní a zkorumpované politice“.

Pět hvězdiček v názvu a logu strany odkazuje na stejný počet klíčových otázek – veřejnou vodu, udržitelnou dopravu, právo na přístup k internetu, trvale udržitelný rozvoj a environmentalismus.

Od loňského září stojí v čele strany jednatřicetiletý nedostudovaný právník Luigi di Maio, syn někdejšího šéfa Italského sociálního hnutí (MSI), dnes již rozpuštěné neofašistické strany. Ačkoli hnutí ani pod jeho vedením neupustilo od boje s korupcí, di Maio se na veřejnosti snaží vystupovat umírněněji než jeho předchůdce.

Grillo ostatně, navzdory výraznému volebnímu úspěchu, odmítá účast M5S v italské vládě. „Říkat, že bychom mohli vládnout je stejné jako říkat, že by panda mohla sníst syrové maso. My jíme pouze bambus,“ řekl například těsně před vyhlášením výsledků parlamentních voleb.

Levicové i pravicové prvky v programu

Program M5S je velmi zvláštní v tom, že obsahuje jak levicové, tak pravicové prvky. Před parlamentními volbami strana mimo jiné přislíbila zrušení 400 „zbytečných“ zákonů, odvolání důchodové reformy, „drastické“ snížení daní, všeobecný základní příjem ve výši 780 eur (přibližně dvacet tisíc korun) či boj s nelegální migrací.

V prvních fázích své existence M5S prosazovalo také referendum o euru. Později rozšířilo konspirační teorii, že očkování malých dětí způsobuje autismus. Původně nepříliš významná strana zaznamenala výraznější úspěch až v parlamentních volbách v roce 2013, kdy získala přes čtvrtinu všech hlasů a skončila druhá za Demokratickou stranu.

Novou vládu hnutí utvoří s krajně pravicovou Ligou (dříve Ligou Severu), kterou v roce 1991 založil Umberto Bossi. Strana původně bojovala zejména za nezávislost severní Itálie, když dlouhá léta volalas odtržení Padánie, tedy v oblasti v povodí řeky Pádu, od zbytku země.

V roce 2012 byl ovšem Bossi obviněn z korupce a do čela partaje se dostal nyní pětačtyřicetiletý Matteo Salvini, který se rozhodl zacílit na celou zemi. O změně směřování strany nejlépe svědčí skutečnost, že z jejího názvu volbami v tichosti vymizelo slovo „sever“.

Strana, kterou například britský tisk označuje za silně xenofobní, svou předvolební kampaň opřela o protiimigrační a protievropskou rétoriku. V případě účasti ve vládě Salvini přislíbil zejména zpřísnění podmínek pro udělení azylu a masivní deportace ekonomických migrantů. Vyhoštění by se údajně mělo týkat až čtyř set tisíc běženců z Nigérie, Tuniska a Maroka.

Kritika opozičních poslanců

Právě kvůli této části svého programu je Liga často kritizována opozičními poslanci. „Někteří představitelé Ligy veřejně přiznávají, že jsou rasisté. Je těžké sledovat, že se bude strana, pro niž je rasismus přijatelný, podílet na schvalování zákonů, které mají chránit celou společnost,“ řekla britskému deníku The Guardian europoslankyně Cécile Kyengeová, která se svého času stala první ženou tmavé pleti zasedající ve vládě.

Liga se rovněž domnívá, že společná měna euro je špatný projekt a jako takový musí skončit. Koaliční smlouva, na níž se M5S a Liga po dlouhých jedenácti týdnech vyjednávání domluvily, proto děsí Evropskou unii. Obě partaje se totiž shodly například na žádosti o odpuštění astronomického italského dluhu a v dokumentu se odvrací od většiny úsporných opatření EU.