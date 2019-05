V troskách letounu byly nalezeny dvě takzvané černé skříňky, elektronická zařízení pro záznam datové a verbální komunikace. Identifikace mrtvých bude podle agentury TASS vzhledem k intenzitě požáru komplikovaná, připravují se analýzy DNA. Většina mrtvých se udusila kouřem.

Podle informací listu Kommersant byl havarovaný stroj prakticky nový, Aeroflot ho od ruského výrobce získal předloni. Stroj byl využíván na středních regionálních tratích. Žádná zahraniční letecká společnost podle dostupných zdrojů letadla typu SSJ 100 nevyužívá. Dvoumotorová letadla uskutečnila první komerční let v červnu 2011. Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) udělila těmto letadlům certifikaci v únoru 2012

Superjet se snaží být konkurentem letadel brazilské společnosti Embraer a kanadské Bombardier. Letadlo bylo vyvinuto ve spolupráci s italským výrobcem letecké a vojenské techniky Finmeccanica a je prvním letadlem pro osobní dopravu vyrobeným v Rusku od rozpadu Sovětského svazu.



Akcie Aeroflotu, největšího ruského leteckého dopravce, ztratily dnes ráno na moskevské burze téměř tři procenta.

According to Russian press agency TASS, eleven people have died in the crash. For Aeroflot, this accident marks the 1st hull loss in five year and the first fatal accident in 23 years. https://t.co/7lmqTdFv9M pic.twitter.com/R9XDV0uk5I