Do mexické Tijuany dorazilo 1500 migrantů. Hranici střeží tisíce vojáků

U americké hranice v mexickém městě Tijuana se již shromáždilo přes 1500 středoamerických migrantů, kteří chtějí azyl ve Spojených státech. Jedná se o předvoj asi šestitisícové karavany, jež před měsícem vyrazila z Hondurasu. Na druhé straně hranice je čekají tisíce ozbrojených amerických vojáků.

Podle mexických médií přijela zatím poslední část migrantů v celkem 22 nákladních vozech. „Počkáme na příjezd zbytku karavany a pak se rozhodneme, jak překročíme hranice. Pravdou je, že jsem si myslel, že to tu bude vypadat jinak,“ řekl deníku El País osmatřicetiletý Douglas Matute, který svůj honduraský domov opustil na sklonku září.

„To, že jsme dosáhli hranice je skvělé. Jsem sice unavený, ale hned se cítím lépe. Na cestu jsem se společně se svými čtyřmi dcerami vydal před měsícem,“ citovala agentura AFP jeho krajanku Miriam Fernandézovou.

Právě Hondurasané tvoří většinu nynější karavany migrantů, kteří prchají před chudobou, nezaměstnaností a násilím ve svých zemích. Očekává se, že pouze během nadcházejícího víkendu dorazí do Tijuany na dva tisíce nových uprchlíků.

Americký prezident Donald Trump migranty již dříve označil za bezpečnostní hrozbu a vyslal na hranici 5200 vojáků, kteří jim mají zabránit v nelegálním vstupu do USA. Nejvíce vojáků, asi 2800, přitom současný šéf Bílého domu poslal na texaskou hranici. Tam je ve středu přijeli navštívit americký ministr obrany James Mattis a ministryně vnitřní bezpečnosti Kirstjen Nielsenová.

Podle americké legislativy ovšem nemají vojáci pravomoc zadržet civilisty, kteří nelegálně překročí hranici. Jejich úlohou je proto zajišťování logistické podpory, spočívající mimo jiné ve stavění bariér, pro pohraniční stráž. Ta má na rozdíl od nich oprávnění migranty zadržet.

Karavany organizují neziskové organizace

Karavany migrantů pořádají již řadu let nevládní organizace, přičemž hlavním cílem hromadné cesty je vyhnout se ve skupině nebezpečí, která by jinak hrozila jednotlivcům, a také hromadně upozornit na humanitární krizi ve Střední Americe. Až do letošního jara ale karavany nepřitahovaly velký zájem médií.

To se změnilo poté, co proti nim administrativa prezidenta Trumpa zaujala ostré stanovisko. Kromě schválení výrazného posílení stráže o příslušníky armády a vybudování fyzických překážek přistoupila i k dočasné úpravě podmínek pro získání azylu. O ten nově mohou žádat pouze lidé, kteří na území USA vstoupí přes řádný hraniční přechod.