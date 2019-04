Protestující třímali plakáty s nápisy jako "Bydlení je lidské právo", "Nájemci nejsou žádné citróni" nebo "Srdce místo profitu". Z centra Berlína se pak vydali směrem na městskou část Treptow, kde demonstrace odpoledne skončí před veletrhem zaměřeným na nemovitosti.

"Je potřeba změnit politiku, vytvořit na ni tlak," řekl dnes ČTK k cílům protestu rodilý Berlíňan Klaus Laue. Situace, kdy nájmy v německé metropoli za deset let stouply o 90 procent, je podle něj nadále neúnosná. Podpořil proto svým podpisem také iniciativu nazvanou Vyvlastnit (firmu) Deutsche Wohnen a spol., jejímž cílem je za náhradu vyvlastnit všechny byty, které patří firmám vlastnícím v Berlíně více než 3000 bytů.

Právě zástupci této iniciativy byli dnes mezi protestujícími, z nichž některé zdobily i komunistické nebo duhové vlajky, často vidět, když sbírali podpisy. "Zatím to jde velmi dobře, skoro každý oslovený podepisuje," řekl ČTK jeden ze sběračů, který už za první půlhodinu získal zhruba 20 podpisů.

? | Thousands of people in the streets of Berlin…



25.000 people take on the streets to protest high house rents in #Germany’s capital #Berlin



pic.twitter.com/gdDNefBpFx