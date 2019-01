Televizní záběry z honduraského San Pedro Sula ukázaly stovky obyvatel násilím zmítaného města, které se s vlajkami v rukou vydaly na pochod směrem na sever. Cesta jim podle agentury Reuters bude trvat týdny, nebo dokonce měsíce.

Ke vznikající karavaně se připojilo mezi šesti a osmi sty obyvatel středoamerické země, uvedla ve svém odhadu Miroslava Serpas z humanitární organizace Ciprodeh, jejíž členové skupinu uprchlíků doprovázejí.

Mix of people here, including families and kids, many say they aren’t sure if they are headed to the US or Mexico, but that they can’t stay in Honduras. Also, it’s raining. pic.twitter.com/u4rjop7Ezi