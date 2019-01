Do USA míří vysoký severokorejský představitel. Přivítá ho tam ministr zahraničí

Jeden z předních státníků komunistické Severní Koreje Kim Jong-čol má namířeno do Spojených států amerických, kde by se měl v pátek sejít s tamním ministrem zahraničí Mikem Pompeem. Informovala o tom jihokorejská tisková agentura Jonhap. Detaily chystané schůzky nejsou známy, spekuluje se však, že by se jednání obou mužů mělo točit kolem potenciálního druhého summitu mezi prezidentem USA Donaldem Trumpem a vůdcem KLDR Kim Čong-unem.

Podle jihokorejských médií předá Kim Jong-čol Pompeovi dopis, který je adresován šéfovi Bílého domu samotným vládcem Severní Koreje. Do Washingtonu se dopraví letadlem z Pekingu. Jednání mezi oběma zeměmi ohledně procesu denuklearizace Korejského poloostrova uvázla bezprostředně po historicky prvním summitu hlav těchto států, který se uskutečnil během loňského června v Singapuru, v mrtvém bodě. Žádného výraznějšího posunu v tomto ohledu doposud dosaženo nebylo, to by se však nyní mohlo změnit. Další summit s Trumpem přinese výsledky, doufá severokorejský vůdce Kim Přečíst článek › Jak prezident Trump, tak vůdce Kim se v uplynulých měsících několikrát nechali slyšet, že by se chtěli sejít znovu, přičemž podle nejnovějších spekulací by k jejich druhému setkání mohlo dojít ve Vietnamu, který se podle agentury Reuters vládce KLDR chystá navštívit v únoru. Zda se díky páteční schůzce severokorejského generála a Kimovy pravé ruky s americkým ministrem zahraničí podaří avizovaný summit skutečně přiblížit, zůstává otázkou. Server BBC nicméně poukazuje na to, že když Kim Jong-čol navštívil Spojené státy naposledy, podařilo se Pchjongjangu přesvědčit Washington, aby odvolal zrušení historické singapurské schůzky. K tomu se Trumpova administrativa odhodlala poté, co vyhodnotila vůdcovu rétoriku během období pozvolného usmiřování vůči USA jako nadále velice nepřátelskou. Do zítřejšího setkání proto vkládá jistou dávku naděje. Trump dostal od Kima dopis a čeká další summit. Navázali jsme dobré vztahy, řekl Přečíst článek ›

Autor: Tomáš Bohuslav