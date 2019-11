Těla prvních šestnácti z celkem devětatřiceti Vietnamců, kteří v říjnu zahynuli v chladírenském kontejneru nalezeném na jihovýchodě Anglie, se vrátila do Vietnamu. S odvoláním na místní úřady o tom dnes informovaly agentury AFP a Reuters.

Policie eskortuje kamion, ve kterém bylo v hrabství Essex na jihovýchodě Anglie nalezeno 39 mrtvých těl. | Foto: ČTK

Letadlo společnosti Vietnam Airlines přistálo v Hanoji dnes brzy ráno místního času "s šestnácti těly na palubě", uvedla agentura AFP. Nyní by měla těla putovat k pozůstalým rodinám v provinciích Nghe An, Ha Tinh a Quang Binh. Zbylých 23 mrtvých by mělo do Vietnamu dorazit v následujících několika dnech.