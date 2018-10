Dodávka s migranty se v Řecku srazila s kamionem. Všech 11 pasažérů zahynulo

Ke srážce došlo v dopoledních hodinách nedaleko města Kavala na severu Řecka, zhruba 150 kilometrů západně od hranice s Tureckem. Po čelním nárazu začala obě vozidla hořet. Zatímco řidiči nákladního automobilu se podařilo z vozu uniknout, pasažéři dodávky zůstali podle agentury Reuters zaklíněni a během požáru zahynuli.

Mezi jedenáctičlennou posádkou bylo pravděpodobně deset uprchlíků, kteří krátce předtím překročili turecko-řeckou hranici. Jeden z hasičů agentuře AP sdělil, že mezi mrtvými je jedno dítě. „Jedenáctou osobou byl řidič, pravděpodobně pašerák lidí,“ uvádí agentura s odkazem na řeckou polici. Dodávka měla směřovat do severořecké metropole Soluně.

