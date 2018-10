Dohoda o brexitu je na dosah. Největším rizikem je neústupnost EU, říká Raab

Jednání o dohodě mezi Velkou Británií a Evropskou unií jsou podle ministra pro brexit Dominica Raaba na dobré cestě. Dosažení vzájemné shody však podle britského politika brání evropská neústupnost. Ta by nakonec mohla vyústit v tvrdou variantu brexitu.

„Učinili jsme značný pokrok. Jsme blízko k uzavření dohody,“ řekl na schůzi dolní komory parlamentu šéf britského vyjednávacího týmu. „Stále však existuje riziko, že žádná dohoda nebude. Obzvlášť, pokud Evropská unie bude pokračovat v záměrně neústupném přístupu.“

Během svého vystoupení vyzval poslance, aby přestali usilovat o zničení plánu premiérky Theresy Mayové. „Myslet si, že se můžeme vrátit zpět na začátek, je bludná představa,“ prohlásil ministr a doplnil, že nejlepší cestou k dosažení výhodné dohody je podpořit vyjednávání.

Ve vládě panuje naděje

„Jsem přesvědčený, že můžeme dohody dosáhnout a stejně tak si myslím, že tak musíme učinit do konce listopadu,“ odpověděl na otázku, co očekává od listopadového evropského summitu. „Máme všechny důvody se domnívat, že to zvládneme. Na obou stranách je dobrá vůle.“

Optimistický postoj zaujímá přes neúspěšná jednání z minulého týdne i premiérka Mayová. „Z toho co, jsem si vyslechla od ostatních lídrů u jednacího stolu od chvíle, kdy jsem do Bruselu dorazila, je cítit, že všichni věří v dosažení dohody,“ prohlásila po svém návratu. „A pokud vás zajímají konkrétní výroky, kancléřka Merkelová řekla, že kde je vůle, tam je cesta.“