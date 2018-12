Německá kancléřka Angela Merkelová po schůzce s britskou premiérkou Theresou Mayovou svým spolustraníkům řekla, že žádná další jednání o brexitu nebudou. Informovala o tom agentura DPA. Schůzka s šéfkou německé vlády byla jednou ze zastávek britské premiérky během její cesty po Evropě. V plánu má i schůzky s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem i šéfem Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem.

Britská premiérka chce získat záruku členských zemí Evropské unie, že Británie v případě schválení brexitové dohody neuvízne v nekonečné smyčce vyjednávání o definitivní podobě pobrexitových vztahů.

Hlasování o podobě dohody o brexitu bylo v parlamentu plánováno na dnešní večer. Vláda je ale v pondělí odložila, protože reálně hrozilo, že zákonodárci dohodu odmítnou a premiérka by utrpěla velkou porážku.

Merkelová: Najdeme řešení

Mayová se proto vydala na kontinent, kde chce o situaci kolem brexitu probrat s partnery v EU. Při příjezdu do Berlína se však stala kuriózní situace, kdy Mayová uvízla v autě a nemohla vystoupit. Nakonec jí pomohl člen ochranky. Drobného incidentu si ihned všimla média, která příhodu označila příhodnou metaforu.

"Jak může Theresa Mayová očekávat, že vystoupí z Evropy, když ani nedokáže vystoupit z vlastního auta?" napsal kupříkladu server Politico.eu.

UK PM Theresa May arrives in Berlin for talks with Germany's Angela Merkel aimed at rescuing her #Brexit dealhttps://t.co/UItujODwwF pic.twitter.com/HApPz3tyNA — BBC Politics (@BBCPolitics) 11. prosince 2018

Po jednání Angela Merkelová uvedla, že se ještě najde řešení, protože většina britských poslanců si prý nepřeje, aby Británie odešla z EU bez dohody.

Merkelová označila za hlavní sporný bod otázku režimu na irské hranici v případě, že se Londýn a Brusel nedohodnou do července 2020 na budoucích podmínkách obchodních a jiných vztahů. Část britských zákonodárců totiž v tomto bodu vidí zásadní překážku. Podle nich by to Británii dlouhodobě připoutalo k EU. Chtějí, aby pro tento režim existovala lhůta, což však Brusel odmítá.

Hlasování o dohodě proběhne v lednu

Mluvčí Mayové dnes rovněž oznámil datum, kdy budou britští poslanci hlasovat o dohodě o odchodu Británie z EU. Mělo by se tak stát ještě před 21. lednem. Zmíněné datum představuje hranici stanovenou dřívějším zákonem. Po tomto termínu by vláda musela poslancům předložit plán, pokud by stále hrozil brexit bez dohody.

Tato lhůta ale podle médií přestala platit okamžikem uzavřením dohody mezi britskou vládou a EU, tudíž se objevily obavy, že by se hlasování britských poslanců mohlo odkládat až do března.

Představitelé dolní komory parlamentu následně podle deníku The Guardian naznačili, že vzhledem k předchozímu uzavření brexitové dohody mezi Londýnem a Bruselem se již na vládu termín 21. ledna nevztahuje. Hlasování tak teoreticky mohlo přijít na řadu až 28. března, tedy den před plánovaným vystoupením Británie z EU.

Irská pojistka

Mayová chce do 21. ledna od EU získat dodatečné záruky týkající se právě takzvané irské pojistky. Britská premiérka se dnes s tímto cílem vydala na sérii setkání s evropskými lídry, přestože Unie se staví odmítavě k jakýmkoli změnám v tomto záložním opatření, zahrnutém do dohody ve snaze zabránit obnovení hraničních kontrol mezi Irskem a Severním Irskem.

Mayová se má rovněž setkat s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem a předsedou Evropské komise Jean-Claudem Juckerem. Tusk však již dříve informoval, že Evropská unie již nehodlá s Londýnem o obsahu dohody o brexitu jednat, což se týká i irské pojistky. Podle jeho slov je čas nyní diskutovat o připravenosti na brexit bez dohody.

Podobně se v pondělí vyjádřil i Juncker. "Pro nové vyjednávání dohody o vystoupení Británie z Evropské unie neexistuje žádný prostor a již dojednaná podoba smlouvy o brexitu je tou nejlepší a jedinou možnou," řekl.