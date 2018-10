Dohoda s EU o brexitu je stále možná, prohlásila Mayová

Britská premiérka Theresa Mayová vyzvala své kolegy, aby ohledně brexitu zachovali klid a chladné hlavy. Podle ní je frustrující, že žádná ze stran nemůže garantovat podoby hranice mezi Irskem a Severním Irskem, což představuje největší problém ve vyjednávání. Británie by tak mohla zůstat v celní unii až do konce přechodného období v roce 2020.

„Stále věřím, že dohoda je pro Británii a EU to nejlepší a stále je možné ji uzavřít. V tomto duchu bych chtěla s našimi evropskými partnery spolupracovat i nadále,“ prohlásila Mayová.

Podle návrhu EU by v Severním Irsku mohla stále platit unijní obchodní pravidla, takže by musely být na hranici mezi Severním Irskem a Irskem hraniční kontroly. Ve hře byla i možnost zavedení hranice v Irském moři, to by však podle premiérky ohrozilo územní celistvost Spojeného království.

Nechce hranici, ani celní unii

Mayová proto navrhla, aby v celé Británii unijní pravidla pro obchod platila až do roku 2020, kdy přechodné období skončí. EU ale tento návrh kritizuje, protože je pouze dočasný a do budoucna nic neřeší. „Musím být schopna se podívat do očí britským občanům a říci, že jde o dočasné řešení. Lidé se totiž obávají, že to, co je dočasné, zůstane natrvalo,“ dodala premiérka.

Britům mnoho času na jednání už nezbývá, jejich země si totiž dříve odhlasovala, že EU opustí v březnu 2019, kdy by podle původních návrhů měla odejít také z jednotného trhu a celní unie.

Někteří zastánci brexitu jsou však rozmrzelí, že pro Británii budou platit unijní pravidla i během přechodného období, které bude trvat do prosince 2020. Mayová čelí doma kritice za to, že se jí uspokojivou dohodu stále nedaří vyjednat. Její přístup vadí zastáncům i odpůrcům odchodu Spojeného království z EU.

O víkendu se sešli vyjednávač EU Michel Barnier a britský ministr pro brexit Dominic Raab. Snažili se vyřešit klíčové problémy, které brání uzavření brexitové dohody. To se jim však nepodařilo.