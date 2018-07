Dokázali neandertálci rozdělat oheň? Zřejmě ano, ukázal experiment

Dokument, zveřejněný ve čtvrtek na vědeckém portálu Scientific Reports, předkládá nové důkazy o tom, že neandertálci dokázali rozdělat oheň údery pěstním klínem, univerzálním nástrojem kapkovitého tvaru o velikosti dlaně, do malých kusů pyritu.

Že neandertálci byli schopni používat a ovládat oheň odborníci zjistili již v minulosti. Mezi ovládáním a rozděláním ohně je však značný rozdíl, jak ve své práci uvedl doktorand archeologie z univerzity v holandském Leidenu Andrew Sorensen.

Yabba-dabba-do! Neandertals made fire, too! Check out our new @SciReports paper describing evidence for systematic #fire making by #Neandertals, fresh off the presses! With Emilie Claud & @MarieSoressi. #archaeology #palaeolithic @Nature @LeidenArchaeo https://t.co/0PKnUOnjiS