Bývalý republikánský prezident Donald Trump v nedělním rozhovoru s New York Post řekl, že měl být mrtvý a sobotní střelbu přežil možná díky štěstí nebo boží pomoci. Lékař, jenž Trumpovi po atentátu ošetřoval prostřelené pravé ucho, podle exprezidenta prohlásil, že nikdy nic takového neviděl a hovořil o "zázraku". Trump podle deníku také řekl, že od prezidenta Joea Bidena bylo "moc hezké", když mu po útoku zavolal. V rozhovoru exprezident zároveň bez bližších podrobností naznačil, že se kampaň bude po incidentu nést ve slušnějším duchu. Novináři měli zakázáno Trumpa vyfotit.

Trump ze sobotního útoku na předvolebním mítinku v Pensylvánii vyvázl se zraněním ucha, zabit však byl jeden účastník akce a další dva byli zraněni. Střelce zlikvidovali agenti tajné služby.

„Neměl jsem tu být, měl jsem být mrtvý,“ řekl Trump. „Díky štěstí nebo díky Bohu, mnoho lidí říká, že díky Bohu, jsem stále tady,“ dodal. Popisoval, jak rychle zasáhli agenti tajné služby, jakmile začala střelba, a vyhrnul si rukáv, aby novinářům ukázal velkou modřinu na pravém předloktí. Objasnil také záhadu ohledně svých bot. Na videozáznamu z incidentu je slyšet, jak se ho ochránci snaží odvést z pódia do bezpečí, na což Trump odpovídá: „Počkejte, chci si nazout boty“. „Agenti mě srazili tak silně, že mi spadly boty, které mám těsné,“ řekl s úsměvem deníku New York Post.

Pravé ucho měl Trump při rozhovoru volně omotané obvazem. Jeho tým trval na tom, že exprezidenta novináři nesmí fotit. „Lékař v nemocnici řekl, že něco takového nikdy neviděl, nazval to zázrakem,“ uvedl Trump. Exprezident v rozhovoru poznamenal, že by byl mrtev, kdyby ve chvíli střelby neootočil hlavu mírně doprava, aby přečetl dokument o nelegálních přistěhovalcích. Kdyby tak neučinil, byl by prý zásah, který mu utrhl kousek špičky ucha, smrtící.

Trump: Nezemřel jsem, přesto mám ikonickou fotografii

Trump se také vyjádřil k fotografiím, na nichž se zkrvavenou tváří zvedá pěst. „Mnoho lidí říká, že je to nejikoničtější fotografie, jakou kdy viděli,“ řekl. „Mají pravdu a já jsem nezemřel. Obvykle musíte zemřít, abyste měli ikonickou fotku,“ dodal. Exprezident podle svých slov chtěl po střelbě pokračovat v projevu, ale tajná služba trvala na tom, že musí do nemocnice.

close info Zdroj: Profimedia/AP Photo/Gene J. Puskar zoom_in Kandidát na prezidenta a současně bývalý americký prezident Donald Trump krátce po pokusu o atentát

Rozhovor, který trval přibližně půlhodiny a kterého se zúčastnil také zpravodaj serveru Washington Examiner, Trump poskytl na palubě svého soukromého letounu na cestě do Milwaukee, kde se koná sjezd Republikánské strany a kde Trump podle všeho získá nominaci na prezidenta pro listopadové volby. Za letu se na televizní obrazovce objevilo video incidentu. Trump řekl, že jej vidí poprvé a podle New York Post opakovaně kroutil hlavou "jako kdyby mu docházelo,jak blízko byl smrti".

Trump podle New York Post také ocenil telefonát od prezidenta Bidena, který označil za "fajn" a "velmi hezký". Trump podle deníku naznačil, že kampaň mezi nimi by od nynějška mohla být zdvořilejší. Exprezident zároveň věří, že volby vyhraje.

S Trumpovou manželkou Melanií se v neděli telefonicky spojila také první dáma Jill Bidenová, uvedla televize CNN s odkazem na zástupce Bílého domu. Bývalá první dáma Melania Trumpová v neděli vydala vlastní prohlášení, v němž označila pachatele za bestii a vyzvala Američany, aby se sjednotili. „Všichni si přejeme svět, kde je na prvním místě úcta, rodina a láska. Tento svět můžeme znovu vybudovat,“ uvedla.