Odstupující republikánský prezident USA Donald Trump se 20. ledna nezúčastní inaugurace svého demokratického nástupce Joea Bidena. Trump to oznámil na twitteru krátce poté, co se po středečním útoku svých příznivců na budovu Kongresu zavázal ke klidnému předání moci a nepřímo tak uznal svou porážku v listopadových volbách. Podle zdrojů agentury Reuters se prezident zřejmě chystá před koncem mandátu přesunout do svého sídla na Floridě. Biden označil Trumpovu nepřítomnost za "dobrou věc".

"Pro všechny ty, kteří se ptali, nechystám se 20. ledna na inauguraci," napsal prezident, který od voleb opakovaně trval na své výhře, ačkoliv podle oficiálních výsledků získal o téměř sedm milionů hlasů méně než Biden a za demokratem významně zaostal také ve sboru volitelů, jenž o budoucí hlavě státu formálně rozhoduje. Republikán se odvolával na volební podvody, jeho stížnosti však označily za nepodložené soudy i federální a státní úřady. Rabovali v Kapitolu, teď mají problém v osobním životě. Valí se na ně výpovědi Přečíst článek › Trump tak v rozporu s politickými tradicemi dosud výslovně neuznal svou prohru a svému soupeři také nepogratuloval k úspěchu. Jeho nepřítomnost na inauguraci byla proto očekávatelná. Slavnostního aktu se však zřejmě zúčastní viceprezident Mike Pence, jeho mluvčí dnes však ve vyjádření uvedl, že Pence s chotí ještě ve věci neučinili rozhodnutí. Podle agentury AP bude Trump prvním úřadujícím prezidentem za posledních 152 let, který se z vlastního rozhodnutí nezúčastní oficiálního předání moci svému nástupci. Naposledy v roce 1869 Posledním byl prezident Andrew Johnson v roce 1869. Se svým nástupcem, kterým byl Ulysses S. Grant, se Johnson nesnášel, a to navzdory skutečnosti, že Grant působil v Johnsonově vládě jako ministr války. Grant podle amerického deníku The Washington Post (WP) dokonce odmítl jet s Johnsonem ve stejném kočáře do Kapitolu. Podobně se v roce 1801 odcházející prezident John Adams nezúčastnil inaugurace svého nástupce Thomase Jeffersona, který byl jeho viceprezidentem. Oba státníci měli mezi sebou rovněž složité vztahy, jež přešly od blízkého přátelství až k politické řevnivosti. Řada pozorovatelů čekala na to, zda Trumpovo chování nezmění středeční události, při nichž dav prezidentových příznivců násilně vnikl do budovy Kongresu, kde se zákonodárci zabývali oficiálním potvrzením Bidenovy volební výhry. Při nepokojích zemřelo pět lidí a desítky jich utrpěly zranění. Prezident následně na nátlak veřejnosti a vrcholných politiků jednání svých podporovatelů odsoudil, ačkoliv jim během okupování Kapitolu vyslovil sympatie a pochopení. Zloděj pultu v Kapitolu baví internet. Lidé v něm vidí Krajča, Putina i Klause Přečíst článek › I když Trump v noci na dnešek zveřejnil zřejmě nejsmířlivější vyjádření posledních měsíců, o půlden později se již vracel ke své tradiční rétorice. Na twitteru napsal, že "75 milionů amerických patriotů", kteří jej volili, "bude mít dlouho do budoucnosti obrovský hlas". "Nikdo k nim nebude přistupovat s neúctou a chovat se k nim nespravedlivě," dodal prezident, který získal ve volbách 74,2 milionu hlasů. "Je to dobrá věc, že se neukáže," řekl dnes novinářům Biden. "Překonal i nejhorší představy, které jsem o něm měl. Je ostudou pro naši zemi, ostudou po celém světě, není hoden toho, aby zastával ten úřad," dodal demokrat. Viceprezident Pence je však podle něj na ceremoniálu vítán. "Bylo by mi ctí ho tam mít a popojít tak s předáním moci," řekl zvolený prezident. Bidenova inaugurace bude výjimečná i kvůli pandemii covidu-19. Akce, jež se tradičně koná na prostranství před budovou Kongresu, se za normálních okolností účastní statisíce lidí. Bidenův tým však letos Američany vyzval, aby do Washingtonu necestovali a sledovali raději program z domova. Podle serveru BBC je letos k dispozici pouze 1000 lístků do hlediště oproti obvyklým 200 tisíc. Zrušený je rovněž tradiční průvod po třídě Pennsylvania avenue, která spojuje Kapitol s Bílým domem. Organizátoři namísto toho chystají doprovodné vysílání, které bude možné sledovat v televizi a na internetu.

