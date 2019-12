Vědci a odborníci si u mnoha sdělení, které Trump pomocí svého účtu na Twitteru vypouští do světa, rvou vlasy hrůzou nebo se ironicky usmívají.

Desítky milionů Američanů berou prezidentovy výlevy za bernou minci a na základě toho si utvářejí obrázek o světě. Na lehkou váhu neberou to, co Trump na svůj Twitter vyťuká, ani diplomaté či byznysmeni. Také proto, že některá sdělení, jako například ta o Severní Koreji, dostala svět na pokraj jaderné války, jiná zásadně pohnula kurzy akcií na světových burzách.

Jsou oblasti, ve kterých Trump systematicky šíří ničím nepodložené smyšlenky. Jednou z velmi důležitých je oteplování planety nebo jak se dnes říká přesněji globální změna klimatu.

Oteplení je čínské

„Na Východě je rekordně nejmrazivější Silvestr. Chtělo by to trochu toho starého dobrého globálního oteplení. Naše země, ne jiné země, by měla platit triliony dolarů, aby se proti tomu bránila. Zabalte to!“ napsal předloni.

Vědci se sice Trumpovu argumentu vysmáli a po-ukázali na to, že krátkodobý výkyv počasí je v celkovém trendu zvyšující se průměrné teploty zcela pominutelný, ale Trumpovi příznivci jásali, jak to vědcům a demokratické opozici nandal. Americký prezident přitom zpochybňuje globální změnu klimatu už roky.

„Sněhové bouře řádí všude od Texasu po Tennessee já jsem v Los Angeles a tady mrzne. Globální oteplování je totální a velmi drahý podvod!“ napsal už v roce 2013. A o rok dříve zase tvrdil: „Koncept globálního oteplování byl vytvořen Číňany ve prospěch Číny, aby způsobil nekonkurenceschopnost amerického průmyslu.“

Dalo by se to brát jako druh humoru, kdyby Trump na základě svých smyšlenek nevypověděl za USA Pařížskou dohodu o ochraně klimatu a netorpédoval, jako nyní na summitu v Madridu, snahy o rychlé snížení emisí.