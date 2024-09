Americký exprezident Donald Trump a viceprezidentka Kamala Harrisová se v první části své předvolební debaty dostávali do vypjatých výměn ohledně ekonomiky a přístupu k potratům. Trump svou soupeřku označil za marxistku a zároveň prohlásil, že nemá "žádnou politiku". Harrisová řekla, že jen ona má plán na pozvednutí střední třídy, zatímco Trump by pomohl jen bohatým.

„Nemá žádnou politiku. Všechno, čemu věřila před třemi lety, vyletělo komínem… Teď jde k mojí filozofii,“ řekl republikánský exprezident ve vysílání televize ABC. Odkazoval tím na skutečnost, že Harrisová v kampani o prezidentský post ustupuje od dřívějších levicových stanovisek a snaží se vystupovat jako centristický kandidát.

Trump ji nicméně zároveň vykresluje jako radikální političku a dnes znovu prohlásil, že je marxistkou, podobně jako její otec. Donald Harris byl dříve ekonomem na Stanfordově univerzitě a jeho tvorbu s marxismem nedávno spojoval časopis The Economist, podle webu PolitiFact je však u Harrisové tato nálepka nepodložená.

„Dnes večer v téhle debatě uslyšíte věci ze stejné otřepané příručky, snůšku lží, ukřivděnosti a nálepkování,“ řekla o svém soupeři viceprezidentka za Demokratickou stranu. V úvodní části debaty věnované ekonomice mluvila o tom, že Trump plánuje snížit daně miliardářům a velkým korporacím, zatímco skrze rozšiřování cel by zvýšil životní náklady střední třídě. Odkazovala tím na plány republikánského kandidáta zavést plošné desetiprocentní clo na dovoz do USA a výrazně vyšší poplatky u zboží z Číny.

„Udělali jsme to, že jsme uklidili nepořádek po Donaldu Trumpovi,“ hájila zase Harrisová své společné úřadování s prezidentem Joem Bidenem.

Od ekonomiky se pak debata posunula k přístupu k potratům, který mnohé republikány vedené státy omezily po předloňském přelomovém rozhodnutí amerického nejvyššího soudu. Harrisová tyto restrikce označila za "Trumpovy zákazy potratů" a připisovala za ně odpovědnost exprezidentovi, který k vývoji výrazně přispěl svým výběrem tří členů nejvyššího soudu.

Harrisová prohlásila, že Trump by jako prezident uzákonil federální zákaz potratů, což její soupeř označil za lež, jakkoli během prvního mandátu takovýto postup podpořil. V debatě také zopakoval nepravdivé tvrzení, že demokraté podporují možnost "popravy" dítěte po narození a že některé státy toto umožňují. Moderátorka Linsey Davisová pak do výměny vstoupila s tím, že žádný stát zabití novorozence neumožňuje.

Trump v debatě pokračoval v šíření výmyslů o volebních podvodech

Trump v televizním duelu s Harrisovou opět odmítl uznat porážku z minulých prezidentských voleb a pokračoval v šíření fám o podvodech s hlasy, zatímco se uchází o druhý mandát. Jeho soupeřka se podle amerického tisku opakovaně snažila Trumpa vyprovokovat k agresivní reakci a v některých chvílích se jí to dařilo.

„Naše volby jsou špatné,“ prohlásil Trump, když čelil otázkám na své počínání po prohraných volbách roku 2020. Republikánský kandidát porážku nikdy neuznal a místo toho bez důkazů označuje tehdejší volby za zmanipulované.

Ve vysílání televize ABC řekl, že o podvodech s hlasy existuje množství důkazů, jakkoli volební činitelé napříč USA žádné větší nesrovnalosti nezjistili. „To, co se teď děje, je něco, čemu se Trumpův tým chtěl vyhnout. Trump křičí do mikrofonu a snaží se opět vést spor o výsledky voleb roku 2020,“ komentoval situaci deník The New York Times (NYT).

Harrisová v této souvislosti uvedla, že Trump před čtyřmi lety "dostal padáka od 81 milionů lidí", čímž odkazovala na počet hlasů pro současného prezidenta Joea Bidena. Podle amerického tisku to byl jeden z mnoha momentů, kdy se viceprezidentka snažila svému soupeři dostat pod kůži.

Mimo jiné uvedla, že od mnoha armádních lídrů slyšela, že je Trump "ostuda". Také prohlásila, že exprezidentovi se vysmívají vysocí světoví činitelé, nebo že lidé často z jeho předvolebních mítinků odchází předčasně "z vyčerpání a nudy".

„Trump je zjevně z Harrisové frustrovaný,“ uvedl deník The Washington Post. „Začal klidně, ale od chvíle, kdy zmínila velikost jeho davů, je naštvaný,“ poznamenal zase list NYT.

Má Ukrajina vyhrát válku? Trump se vyhnul odpovědi

Trump se v debatě s Harrisovou dvakrát vyhnul odpovědi na otázku, zda chce, aby Ukrajina vyhrála ve válce s Ruskem. Místo toho jen prohlásil, že chce, aby válka skončila, napsal zpravodajský server Politico.

„Chci, aby válka skončila. Chci zachránit životy,“ řekl Trump. Místo přímé odpovědi tvrdil, stejně jako už dříve, že válku vyřeší ještě před nástupem do úřadu jednáním s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Na opětovnou otázku, zda je v nejlepším zájmu USA, aby Ukrajina válku vyhrála, Trump odpověděl, že je v zájmu země, aby tato válka skončila. „Udělám to tak, že budu mluvit s jedním, budu mluvit s druhým. Dám je dohromady,“ řekl Trump a dodal, že kdyby byl prezidentem on, ke konfliktu by "nikdy nedošlo".

Výměna názorů mezi Trumpem, který dlouhodobě kritizuje pomoc Kyjevu, a Harrisové ohledně téměř tři roky trvající ruské invaze poukazuje na rozdílnost názorů obou kandidátů na Evropu a Rusko.

Harrisová už ve svém projevu na závěr sjezdu Demokratické strany, na němž koncem srpna přijala svou prezidentskou kandidaturu, slíbila, že bude stát na straně Ukrajiny, která se brání ruské agresi, a na straně spojenců v Severoatlantické alianci.

Zároveň dodala, že v prezidentském úřadu podnikne veškeré nezbytné kroky k obraně amerických zájmů proti Íránu a že nebude smlouvat s tyrany a diktátory. Takoví vůdci, včetně severokorejského vládce Kim Čong-una, "fandí Trumpovi", řekla na sjezdu Harrisová.