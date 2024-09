První, a jak dodávají mnozí komentátoři amerického dění možná poslední, debata kandidátů na prezidenta Spojených států amerických Donalda Trumpa a Kamaly Harrisové ukázala, že demokraté udělali dobře, když vyměnili dosluhujícího prezidenta Joe Bidena za jeho současnou viceprezidentku. „Harrisová byla většinu času schopná podávat rázné a jasné sdělení. Trump se zdál být naštvaný a v defenzivě,“ uvedl list The New York Times.

Po úvodu, kdy Harrisová přišla Trumpovi podat ruku a on neodmítl, se debata rychle změnila ve vzájemnou slovní přestřelku a v tvrdé útoky. V televizním studiu ABC News padala tvrdá slova, Trump prohlásil, že Harrisová je marxistka, zatímco viceprezidentka označila Trumpa za ostudu USA a dodala, že světoví lídři Trumpa nechtějí. A když se Trump navážel do imigrantů jako do zločinců, Harrisová mu připomněla, že on sám je uznán vinným a čeká na rozsudek.

V důležité otázce ekonomiky se Trump snažil situaci v USA vylíčit jako špatnou, zatímco Harrisová poukazovala na úspěchy své vlády s Bidenem. Oba slibovali, že se především střední třídě bude v příštích letech dařit lépe. Harrisová se dopustila nepravdy, když obvinila Trumpa z nejvyšší nezaměstnanosti od třicátých let. Byla ale jen 6,4 procenta.

Pusťte si klíčové momenty prezidentské debaty:

Trumpovi se naopak překvapivě nedařilo dostat Harrisovou na lopatky v otázce omezení migrace. „Ve Springfieldu jedí psy! Ti lidé, kteří přišli, jedí kočky!“ tvrdil Trump a byl moderátory ABC bleskově přichycen při lži. Ještě více si naběhl v otázce potratů, kdy opět lživě tvrdil, že v některých státech USA zabíjí narozené děti.

Swift versus Musk

Bleskový průzkum stanice CNN ukázal jako celkového vítěze Harrisovou, jíž označilo za vítěze 63 procent voličů, kteří duel sledovali. Pro Harrisovou naopak nehovoří to, že v otázce ekonomiky, ve volbách v USA klíčové, ji označilo za lepší jen 35 procent diváků, Trumpa 55 procent.

V druhé velmi důležité otázce řešení imigrace to dopadlo pro Harrisovou opět špatně. Lépe si naopak vedla v oblasti demokracie či potratů.

Těsně po debatě se objevila zpráva, která ji zastínila. Harrisovou podpořila extrémně populární zpěvačka Taylor Swiftová. „Myslím, že je rozvážnou a nadanou vůdkyní, a jsem přesvědčena, že můžeme v téhle zemi dosáhnout o hodně víc, když nás vede klid a ne chaos,“ uvedla.

Na druhé straně Trumpa už dlouho podporuje miliardář Elon Musk.