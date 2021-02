Bývalý americký prezident Donald Trump nabídl vůdci KLDR Kim Čong-unovi cestu na palubě amerického prezidentského speciálu Air Force One. Nabídka měla padnout na konci neúspěšného summitu ve vietnamském Hanoji v roce 2019 a zaskočila i ty nejzkušenější diplomaty, uvedla dnes agentura AFP. Cestu na palubě letadla ale severokorejský vůdce odmítl.

Donald Trump a Kim Čong-un | Foto: ČTK / ČTK

Zákulisí jednání prozradil v dokumentárním filmu Trump Takes on the World stanice BBC jeden z amerických diplomatů. "Prezident (Trump) věděl, že Kim přijel do Hanoje po několikadenní cestě Čínou vlakem," uvedl bývalý Trumpův poradce pro Asii Matthew Pottinger. Nabídka letu, která údajně překvapila i ty nejzkušenější diplomaty, měla vůdci KLDR výrazně zkrátit zpáteční cestu.