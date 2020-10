"Uvidíme, co se bude dít v několika příštích dnech," řekl Trump na videu pořízeném v nemocniční pracovně, kde seděl za stolem, oblečený v saku a košili, bez kravaty a také bez roušky. Čtyřiasedmdesátiletý šéf Bílého domu je ve vojenském zdravotnickém centru Waltera Reeda v Marylandu od sobotního rána SELČ.

"Myslím, že se brzy vrátím," řekl Trump, který se koronavirem nakazil jen něco přes měsíc před hlavním termínem prezidentských voleb. V nich proti němu stojí bývalý demokratický viceprezident USA Joe Biden.

Trumpův ošetřující lékař Sean Conley dnes potvrdil, že prezident dvakrát dostal dodatečný kyslík kvůli nízké hladině kyslíku v krvi. V pátek měl prezident podle lékaře horečku a saturace kyslíku v krvi mu klesla pod 94 procent, což se zopakovalo v sobotu. Nyní má podle jeho týmu lékařů 98procentní saturaci. Zda se u prezidenta kvůli koronaviru objevilo poškození plic lékaři nesdělili.

Při sobotním brífinku se přitom Conley vyhýbal dotazům novinářů, zda prezident dostal dodatečný kyslík a opakoval, že se prezidentovi dobře daří. O několik hodin později média informovala, že podle personálního šéfa Bílého domu Marka Meadowse byl Trumpův stav v pátek velmi znepokojující, jelikož mu klesla hladina kyslíku v krvi a měl horečku.

Výpověď se tak poněkud rozcházela s optimistickým obsahem sobotního brífinku. Dnes tak Conley neunikl dotazu novinářů, proč v sobotu neřekl, zda prezident dostal kyslík. Lékař na to odpověděl, že chtěl "reflektovat pozitivní náladu" prezidenta a jeho týmu lékařů. Dodal, že nechtěl "poskytnout žádné informace, které by mohly průběh nemoci stočit jiným směrem. A přitom to působilo, jako bychom se snažili něco skrýt, což nebyla nutně pravda".

Bojuju i za lidi

"Je to něco, co se stalo milionům lidí na světě," řekl Trump o svém onemocnění. "A já bojuju i za ně, nejen za lidi ve Spojených státech, abychom tento koronavirus, nebo jak mu chcete říkat, porazili," řekl Trump, který koronavirus někdy nazývá "čínským virem" kvůli tomu, že nákaza se začátkem letošního roku rozšířila z Číny.

Uvedl, že měl možnost zůstat v Bílém domě, ale nesměl by prý ani chodit do Oválné pracovny, s nikým se stýkat, s nikým mluvit. "To nemůžu … Jako vůdce se musíte postavit problémům," řekl. Dodal, že dobře se vede i jeho manželce Melanii, která se koronavirem nakazila také. Bílý dům posléze zveřejnil dvě fotografie z nemocničního prezidentského apartmá, na kterých hlava státu nahlíží do dokumentů, rovněž bez obličejové roušky.

More White House press office photos released just now… pic.twitter.com/ECiLwXfiL6 — Eric Lipton (@EricLiptonNYT) October 4, 2020

Média v souvislosti se zdravotním stavem prezidenta během soboty dostávala řadu různých informací a agentura AP dokonce vývoj hodnotila jako "smršť zmatečných a protichůdných" tvrzení. Zatímco lékař Conley na tiskové konferenci prezentoval optimistický obrázek situace, personální šéf Bílého domu Mark Meadows mimo záběry televizních kamer přišel s odlišným hodnocením. "Prezidentovy základní tělesné údaje byly v posledních 24 hodinách velmi znepokojivé a příštích 48 hodin bude klíčových ve smyslu jeho péče," citoval jej deník The New York Times.

Ohnisko? Nejvyšší patra americké politiky

Zároveň po tiskové konferenci Conleyho vyvstaly nejasnosti okolo sledu událostí ve vývoji Trumpovy infekce, načež od lékaře přišlo upřesňující prohlášení. "A výsledek? Hluboká nejistota mezi Američany ohledně toho, komu a čemu mají věřit, pokud jde o zdraví lídra země v ošemetném okamžiku amerických dějin," dodává AP.

Zároveň stále není jasné, kdy přesně a od koho se Trump koronavirem nakazil. Jisté však je, že nejvyšší patra americké politiky se stala ohniskem infekce. Seznam nakažených dál narůstal i v sobotu, kdy pozitivní test oznámil i republikánský politik Chris Christie, který Trumpovi pomáhal s přípravou na televizní debatu s Bidenem. Pozitivní test na virus SARS-CoV-2 měl podle amerických médií i prezidentův osobní asistent Nicholas Luna.

Kvůli Trumpově zdravotnímu stavu se rozhodl diplomatickou cestu po Asii zkrátit ministr zahraničí Mike Pompeo, který v následujících dnech plánoval navštívit Japonsko, Jižní Koreu a Mongolsko. Se svým japonským protějškem se ještě setká, ostatní země navštíví v rámci další říjnové cesty.