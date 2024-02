/ANALÝZA/ Spojené státy vydávají na obranu mnohem více než všichni evropští členové NATO dohromady. Dvouprocentní stabilní výdaje na obranu, které žádá Donald Trump, Evropě pomohou k získání vlastní obranyschopnosti.

Co skutečně řekl Trump a co tím myslel?

Trumpův neomalený a ve své podstatě ne úplně smysluplný výrok zazněl uprostřed tvrdé předvolební kampaně. „Řekli: 'Když nezaplatíme, budete nás stále chránit?' Řekl jsem: 'Absolutně ne.' Nemohli tomu uvěřit,“ citoval Trump z údajného svého rozhovoru s prezidentem „velké evropské země“. „Ne, neochránil bych vás. Ve skutečnosti bych je povzbuzoval, ať si dělají, co chtějí,“ dodal Trump na otázku, zda by země NATO, které nedávají na obranu doporučená dvě procenta HDP, ochránil před Ruskem.

Trump vyzýval k plnění doporučení NATO už v době, kdy byl prezidentem (2017-2021). Růst výdajů evropských států na obranu nastal ale už před nástupem Trumpa, hlavně jako reakce na ruskou okupaci Krymu a také v reakci na podobné výzvy Trumpova předchůdce Baracka Obamy.

USA svým tlakem dosáhly toho, že evropské země NATO, včetně Česka, začaly poměrně rychle zvyšovat své výdaje na obranu. Nejvíce se o to svojí agresí proti Ukrajině „zasloužil“ ruský prezident Vladimir Putin. Ještě dnes však dvě procenta HDP a více dává na obranu jen asi třetina evropských členských zemí aliance. Česko na ně dosáhne až v letošním roce.

Jsou výdaje dvou procent domácího produktu na obranu podmínkou členství v alianci? Může to být důvod pro odmítnutí pomoci některé ze členských zemí?

Není to podmínka ani členství v NATO, ani aktivace článku 5 o společné obraně napadené země ostatními členy aliance. Problémem je, že dlouhotrvající podfinancování evropské části NATO, která by přitom s ohledem na počet obyvatel i celkovou ekonomickou výkonnost měla být silnější než USA, vytvořilo situaci, kdy bez účasti USA není Severoatlantická aliance akceschopná. A to proto, že mnohé drahé, moderní a k vedení války nutné zbraně a logistické prostředky prostě Evropa nemá v dostatečném množství, pokud je má vůbec.

To nejen komplikuje obranyschopnost Evropy, ale vytváří i stav, kdy USA mají v rámci NATO větší slovo, než by měly mít, pokud by evropská část NATO byla vojensky silnější a na USA nezávislejší. Kanada, vedle USA jediný neevropský člen NATO, je na tom s výdaji na obranu stejně nebo v některých směrech i hůř než většina evropských členů aliance.

Má Trump ve svých požadavcích ohledně výdajů na obranu u spojenců v NATO podporu ve Spojených státech?

Bílý dům, který je v rukou demokrata a Trumpova hlavního soupeře v letošních prezidentských volbách Joe Bidena, jeho výrok velice tvrdě odsoudil. „Povzbuzovat vražedné režimy k invazi do zemí našich nejbližších spojenců je odporné a šílené. Ohrožuje to americkou národní bezpečnost i globální stabilitu,“ uvedla současná americká administrativa.

Složitější je to v samotné republikánské straně, za kterou bude Trump zřejmě letos znovu kandidovat. Většina republikánských politiků výroky bagatelizovala. Ovšem i Trumpova poslední soupeřka v zápase o prezidentskou nominaci Nikki Haleyová připustila, že cíl Trumpa je správný. „Chceme, aby spojenci v NATO nesli svůj podíl. Existují ale způsoby, jak to udělat, aniž bychom říkali Rusku, ať si s těmito zeměmi poradí. To není to, co chceme,“ uvedla Haleyová.

Velká část republikánů považuje NATO za základ nejen evropské, ale i americké bezpečnosti. Ostatně článek 5 o kolektivní obraně byl zatím aktivován jen jednou. Po 11. září 2001, kdy došlo k obřímu teroristickému útoku na USA.

Jak by na Trumpovy výroky mělo reagovat Česko? Je bezpečnost České republiky v ohrožení?

Oficiální reakce České republiky byla spíše uklidňující. „NATO je aktuálně v nejsilnější pozici, co kdy bylo, a to jak díky pevné transatlantické vazbě, tak díky domácím úkolům, které evropští spojenci v oblasti odstrašení a obrany plní,“ uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský.

Poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar v rozhovoru pro Český rozhlas v těchto dnech prohlásil, že při vydávání dvou procent na obranu by se evropská část NATO mohla v dohledné době stát na USA strategicky nezávislou, což by její obranyschopnosti pomohlo. „Nebude to ale hned,“ uvedl Pojar.

Česko se podílí na budování společné obrany zemí Evropské unie a má zájem na posilování evropské části NATO. Hlavní brzdou však zatím byly i na české straně nedostatečné výdaje na obranu a s ní spojená malá výkonnost českého zbrojního průmyslu.

Přestože je současný stav evropské části NATO nepříliš dobrý, evropská část NATO celkově vojensky s výjimkou počtu jaderných zbraní převyšuje aktuálního nejnebezpečnějšího protivníka aliance, kterým je Ruská federace. Německý think tank DGAP (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik) na konci minulého roku ale varoval, že evropští členové NATO mají jen tři až pět let na to připravit se na možný ruský útok na východní křídlo NATO. Proto je třeba s výrazným zvýšením výroby zbraní a tempa celkové obnovy evropských armád začít už nyní.