Nepřispíváte na obranu? Nechal bych vás Rusku napospas, řekl Trump o zemích NATO

Americký exprezident Donald Trump, který doufá ve svůj návrat do Bílého domu, znovu vzbudil rozruch. Může za to jeho vystoupení během předvolební kampaně v jihokarolinském městě Conway. Ve svém projevu uvedl, že pokud země NATO nebudou dávat dost na obranu a napadne je Rusko, USA by jim po Trumpově případném znovuzvolení nepřišly na pomoc.

Americký exprezident Donald Trump | Foto: ČTK