Spojené státy americké stahují své vojenské jednotky ze Sýrie. Uvedla to v prohlášení mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová. Na sociální síti Twitter to naznačil také prezident Donald Trump, který oznámil porážku Islámského státu. Boj s teroristickou organizací IS se tak dostává podle Bílého domu do nové fáze.

Mluvčí Bílého domu tak reagovala na zprávy o chystaném stažení Spojených států ze Sýrie, které přinesla agentrura Reuters s odvoláním na vysoce postavené představitele Trumpovy administrativy. Potvrzuje to také Wall Street Journal, který píše o úplném stažení vojenských sil se severovýchodní Sýrie. Odborníci to popisují jako „krok, který doslova otřese americkou strategií na Blízkém východě“.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19. prosince 2018

Americký ministr zahraničí Jim Mattis původně vysvětloval přítomnost vojáků v Sýrii jako jistotu, že se na původně okupované území nevrátí Islámský stát a opětovně se ho nepokusí obsadit. „V Sýrii jsme porazili IS, což byl také jediný důvod, proč tam byli američtí vojáci během Trumpovy vlády,“ uvedl prezident Donald Trump na svém twitterovém účtu. Agentura Reuters nejnověji uvedla s odkazem na zdroje z americké vlády, že stažení by se mělo uskutečnit někdy v termínu „za 60 dní a do 100 dnů“.

Nehledá mírová řešení

Ruské ministerstvo zahraničí Washington opakovaně viní, že nehledá mírová řešení a tvrdí, že jsou vojenské síly jsou v Sýrii nelegálně. „Nelegální přítomnost Američanů v Sýrii představuje závažnou překážku v boji s terorismem,“ vysvětluje mluvčí ministerstva zahraničí Maria Zakharová.

Na postup USA v Sýrii si minulý týden stěžoval v dopise americkému ministrovi obrany Jimu Mattisovi jeho ruský protějšek Sergej Šojgu. Uvedla to ruská Nězavisimaja gazeta, podle které Pentagon neodpověděl na výhrady týkající pašování nelegálně vytěžené ropy do Turecka. Současně kritizují také to, že oblast východně od Eufratu dál kontrolují Američany podporované kurdsko-arabské Syrské demokratické síly (SDF).

V Sýrii stále neskončila občanská válka, která trvá už od roku 2011 a kvůli níž se radikálům z IS podařilo v předchozích letech ovládnout značné území v Sýrii a Iráku. O dobytá území sice organizace IS už přišla, ale zbytky jejích členů stále operují na východě Sýrie.