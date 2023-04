Trump před soudem: Nikdy jsem si nemyslel, že by se něco takového mohlo stát

ČTK

Nikdy jsem si nemyslel, že by se něco takového v Americe mohlo stát, uvedl v noci na středu bývalý prezident USA Donald Trump ve svém prvním projevu poté, co byl v úterý jako jediný exprezident v amerických dějinách obžalován. Spojené státy jsou podle něj na cestě do pekla a celý svět se jim směje. Tvrdí, že se ničeho nedopustil. Jediným zločinem podle něj je to, že neohroženě bránil USA před lidmi, kteří se je snaží zničit.

Bývalý americký prezident Donald Trump u soudu v New Yorku, 4. dubna 2023 | Foto: ČTK