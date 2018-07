Donald Trump po kritice Mayové otočil. Vztahy našich zemí jsou silné, řekl

Pouze několik hodin poté, co americký prezident Donald Trump tvrdě odsoudil plány britské premiérky Theresy Mayové na brexit, zcela obrátil. Prohlásil, že jeho vztahy s ní jsou velmi silné a partnerství mezi Spojenými státy a Velkou Británií nepostradatelné. Oba státníci spolu jednali ve venkovském sídle britských premiérů Chequers.

Na tiskové konferenci po jednání se Trump zcela distancoval od své předchozí kritiky. „Nevím, co (Velká Británie) dělá, ale všechno co dělá, je pro mě OK,“ řekl. „Je to vaše rozhodnutí. Jen se ujistěte, že můžeme spolu obchodovat. To je všechno, co je důležité,“ dodal.

Britská premiérka pak uvedla, že spolu projednali plány na „ambiciózní“ obchodní dohodu až Velká Británie opustí Evropskou unii. „V našich vzájemných investicích, které už přesahují bilion dolarů, chceme jít dál,“ řekla premiérka.

Brexit a obchodní vztahy však nebyly tím jediným, o čem oba státníci jednali. Donald Trump pak řekl, že s premiérkou mluvil o „řadě společných priorit včetně šíření jaderných zbraní“. „Premiérka a já jsme diskutovali o Íránu. Oba souhlasíme, že Írán nikdy nesmí jadernou zbraň mít ,“ dodal.

Theresa Mayová pak řekla, že rovněž diskutovali o Rusku a poděkovala Trumpovi za jeho reakci na útok nervovým plynem novičok na bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dceru v jihoanglickém Salisbury. Z toho Velká Británie obviňuje právě Rusko.

Mezitím se tisíce lidí sešly nejen v centru Londýna, ale po celé zemi, aby protestovaly proti návštěvě Donalda Trumpa. Nad londýnským Parlamentním náměstím se pak vznáší velký balón, který zachycuje Trumpa jako dítě.