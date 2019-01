„Na dvou letištích jsme zaznamenali navýšení počtu zaměstnanců, kteří si vybrali takzvané sick days (placené volno určené k léčbě nemoci),“ uvedl mluvčí amerického úřadu pro letectví (FFA). „Zmírnili jsme dopad rozšířením počtu zaměstnanců, přesměrováním letů a v případě potřeby i navýšením doby mezi jednotlivými odlety. Výsledkem byly minimální dopady na efektivitu a zároveň zachování bezpečnosti.“

Páteční oznámení FFA je podle deníku Washington Post (WP) významné zejména proto, že se Spojené státy vůbec poprvé v historii potýkají s nedostatkem kontrolorů letové dopravy. S problémy se potýkal i americký úřad pro bezpečnost dopravy (TSA), uzavření některých bezpečnostních stanovišť však představuje komplikaci především pro cestjící a nemá na letový provoz přímý vliv.

Omezení na letišti LaGuardia podle listu vyvolalo dominový efekt na řadě dalších letišť v zemi. Zpoždění v délce 20 až 45 minut trápila cestující na mezinárodních letištích v Newarku či ve Philadelphii. Úřady pasažérům doporučily, aby se ohledně upřesnění termínů odletu spojili se svými aerolinkami.

Nedostatek personálu způsobil spor amerického prezidenta Donalda Trumpa s členy Kongresu. Ti nechtějí poskytnout prostředky na výstavbu zdi na jižní hranici Spojených států, dosud proto nebyl schválen rozpočet na letošní rok. Státní zaměstnanci tak již druhý měsíc po sobě nedostali zaplaceno.

