Slova z minulosti. Dopis vojáka druhé světové války doručili nyní, po 76 letech

Zní to jako scénář filmu. John Gonsalves, voják v druhé světové válce, píše v roce 1945 z Německa dopis své matce. Odesílá ho a doufá, že se do jejich rukou dostane co nejdříve, aby věděla, že je syn v pořádku a těší se domů. Dopis však matka nedostává. Doručen byl totiž až nyní, po dlouhých 76 letech od jeho odeslání.

Tehdy dvaadvacetiletý armádní seržant John Gonsalves z městečka Woburn v americkém státě Massachusetts, napsal své matce v prosinci roku 1945 pár měsíců po oficiálním konci druhé světové války, uvedla ve středu televizní stanice WFXT. Do jejích rukou se však nedostal. Ležel neotevřený dlouhých 75 let, než ho nalezli zaměstnanci v distribučním zařízení Poštovní služby Spojených státu v Pittsburghu (USPS). Děsivé tajemství starověké toalety: Bohatí měli střeva plná parazitů Při pátrání po adresátovi zjistili, že bývalý voják ani jeho matka již bohužel nejsou naživu. USPS ale našla adresu Gonsalvesovy vdovy Angeliny, se kterou se voják seznámil pět let poté, co ztracený dopis poslal. Zaměstnanci ani chvíli neváhali a rozhodli se celou situaci napravit. Několik desítek let staré psaní odeslali na Angelininu adresu i s krátkým vzkazem. „Doručení tohoto dopisu bylo pro nás nanejvýš důležité,“ stojí v prohlášení pošty. Drahá mami,



dnes jsem od tebe obdržel další dopis a jsem rád, že je vše v pořádku. Pokud jde o mě, jsem v pořádku, daří se mi dobře. Pokud však jde o jídlo, musím říct, že je to tady většinou dost mizerné.



Líbám tě, s láskou tvůj syn Johnny.



Brzy se uvidíme, doufám. Dojatá vdova Když vdova po bývalém seržantovi dopis obdržela, nemohla uvěřit svým vlastním očím. Pročítala si ho pořád dokola. „Představte si to! Sedmdesát šest let! Prostě jsem tomu nemohla uvěřit. A ten pocit, když jsem viděla jeho rukopis a všechno, bylo to prostě úžasné,” řekla WFXT-TV. Letter written by WWII soldier arrives 76 years later - Newsworldpress @ https://t.co/98Cr3J3tKV pic.twitter.com/A6bkiXsOnc — newsworldpress.com (@NewsWorldPress) January 6, 2022 Angelina a John Gonsalves byli manželé dlouhých šedesát jedna let. Letos vdova strávila už šesté Vánoce bez něj. Znovunalezený dopis jí však smutek po milovaném choti alespoň částečně zahnal. „Cítila jsem, jako by se ke mně vrátil, víte?“ usmála se vdova a neskrývala dojetí.