Incident se stal ve virginském Charlottesvillu v polovině loňského srpna. Stovky bělošských rasistů a neonacistů tam na shromáždění provolávaly nacistická hesla, lidé v davu hajlovali a nesli nacistické symboly. Napětí bylo patrné i následující den, kdy se střetli neonacisté s odpůrci a události pak vyvrcholily útokem Fieldse, který autem najel do davu.

A jury has recommended life in prison plus 419 years for James Alex Fields Jr., convicted of killing Heather Heyer and injuring dozens when he plowed his car into a group of counterprotesters last year in Charlottesville. https://t.co/5oYyJ1hwkl