Dozvuk kauzy Skripal: Abramovič zrušil investice do Chelsea, nedostal vízum

Ruský miliardář a majitel londýnského fotbalového klubu Chelsea Roman Abramovič se nakonec nepustí do plánované modernizace stadionu Stamford Bridge, ačkoliv do něj plánoval investovat miliardu liber (přes 29 miliard korun). Britské úřady totiž Abramovičovi neudělily investorské vízum. S odkazem na prohlášení klubu o tom informoval britský The Guardian.

Klub ve svém prohlášení potvrdil, že plány na přeměnu svého stadionu, který zde sídlí více než 113 let a má kapacitu více než 60 tisíc míst, vzaly za své. Poukázal především na "současné nepříznivé investiční klima." Guardian však poukazuje na to, že pravým důvodem bude zřejmě to, že ministerstvo vnitra otálí v případě obnovení platnosti Abramovičova víza. Ten se tak rozhodl přerušit veškeré plánované investice. ČTĚTE TAKÉ: Julia Skripalová poprvé promluvila. Zotavování bylo pomalé a bolestivé, řekla Aby se mohl Abramovič vůbec vrátit do Británie, musel si nejdříve zařídit občanství Izraele. To mu umožní vrátit se do Spojeného království jako občan židovského státu. „Roman Abramovič dorazil na izraelskou ambasádu v Moskvě jako kdokoliv jiný,“ uvedl pro Channel 10 izraelský ministr vnitra. „Vyplnil žádost povolující pobyt imigrantům, jeho dokumenty byly v pořádku a potvrdilo se, že může vznést nárok na občanství,“ popsal ministr. Abramovičův mluvčí odmítl celou záležitost komentovat. Izrael udílí občanství jakémukoliv židovi, který si přeje v zemi žít a izraelský pas může získat prakticky okamžitě. Izraelští občané mohou cestovat do Velké Británie bez víz na dobu šesti měsíců. Pokud si však v zemi přejí pracovat, musí o víza požádat. Neudělení investorského víza Abramovičovi je jedním z dozvuků případu otravy někdejšího rusko-britského dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julie v Salisbury, kteří byli otráveni nervovým jedem typu novičok. Britové tvrdí, že se tak stalo na příkaz Moskvy, což Kreml odmítá. ČTĚTE TAKÉ: Sílím každým dnem, uvedla otrávená dcera exšpiona Skripala Britové však přistoupili k opatřením a jedním z nich je to, že ruští oligarchové musí prokazovat původ peněz investovaných ve Spojeném království. "Chápe a respektuje, že Spojené království musí přezkoumat původ jeho peněz, a proto se rozhodl všechny své investice stáhnout až do té doby, než se vše prověří," cituje server Guardian prohlášení zdroje blízkého Abramovičovi. Zároveň však dodal, že jakmile se tak stane, bude chtít Abramovič objasnit některá nedorozumění a spekulace. "Ve Velké Británii strávil mnoho let a je zcela legitimním podnikatelem," uvedl zdroj. Podle serveru Daily Mail však Abramovičovi došla trpělivost a investovat v Londýně nebude. ČTĚTE TAKÉ: Drží ji násilím? Rusko nevěří slovům Skripalové, že odmítla konzulární pomoc

