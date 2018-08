Drama ve sněhu. Australského horolezce zachránili po čtyřech nocích na hoře

Devětadvacetiletý zkušený horolezec a voják Terry Harch se vydal k 3033 vysokému vrcholu Mount Aspiring minulý pátek. Když se do pondělního poledne nevrátil do základního tábora, vyvolal jeho kamarád poplach. informuje o tom agentura DPA.

Záchranný tým zahájil pátrání, ale až ve čtvrtek si povšiml na hoře člověka, který "stál a mával". Horolezec přežil sám na hoře bezmála sedm dní, při nichž čelil ostrému mrazu, prudkému větru o rychlosti 60 kilometrů v hodině a silnému sněžení.

Protože špatné počasí znemožňovalo okamžitou záchranu, zůstal záchranný tým s Harchem, postavil na místě stan a postaral se o to, aby horolezec přečkal spolu se záchranáři na hoře ještě jednu noc. "Poskytli mu teplé oblečení a jídlo. Všichni byli dobře vybaveni na to, aby se poslední noc na hoře udrželi v teple a suchu," uvedlo novozílandské koordinanční centrum.

Former Townsville soldier Terry Harch is said to be in good spirits after being rescued from a New Zealand mountain. https://t.co/zziGAryiK0 @Ben_Downie #7News #Townsville pic.twitter.com/7ZdLqGaTS3