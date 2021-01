Rok 2020 symbolizuje především boj s koronavirovou pandemií. Ekonomické dopady omezení však přinesly také netušené vedlejší efekty: lidé utráceli za umění i drahá auta. Věří, že se jim vynaložené prostředky jednou vrátí.

Pocta rychlosti. Kurátor Martin Dostál představuje obraz Theodora Pištěka Adieu, Guy Moll. Právě tento obraz se na letošní podzimní aukci Galerie Kodl prodal za 21,2 milionu korun. | Foto: ČTK

Uzavřená ekonomika, nefungující služby, lidé přikovaní ke svým počítačům. Takové byly do značné míry nejběžnější kulisy roku 2020 ve velké části světa. Že to povede k propadu světového hospodářství, bylo jasné každému. Lékem na to bude velmi velké zadlužení, které s největší pravděpodobností povede také k propadu hodnoty české koruny.