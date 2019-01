Svědek Alex Cifuentes, který sám sebe popsal jako tehdejší Guzmánovu pravou ruku, před soudem v newyorském Brooklynu uvedl, že Peña Nieto původně požadoval dokonce 250 milionů dolarů, tedy více než 5,6 miliardy korun. Úplatek měl bývalý prezident přijmout v říjnu 2012 v období, kdy byl po svém zvolení čekatelem na prezidentskou funkci.

„Obvinění kolumbijského pašeráka drog z New Yorku jsou falešná, hanlivá a absurdní,“ napsal na twitteru bývalý prezidentův šéf personálu Francisco Guzmán a dodal, že vláda v té době „vypátrala, zadržela a vydala“ mexického kriminálního bosse ke stíhání. Se samotným Peñou Nietem se reportérům agentury Reuters spojit nepodařilo, v minulosti však přijímání úplatků popřel.

Jednašedesátiletý El Chapo byl do Spojených států amerických vydán v roce 2017 na základě obvinění, že jako vůdce kartelu Sinaloa organizoval pašování kokainu, heroinu a dalších drog do USA. Cifuentesovo svědectví je jedním z nejzávažnějších, které se v rámci procesu, zahájeného již loni v listopadu, objevily. Až doposud se před soudem hovořilo zejména o případech korupce na nižších úrovních.

